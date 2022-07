Wegen Panne angehalten: Mann wird auf A92 von Transporter erfasst und schwer verletzt

Hubschrauber im Einsatz

Von Thomas Eldersch schließen

Bei einem Unfall auf der A92 wurde ein 39-Jähriger schwer verletzt. Er wurde außerhalb seines Autos von einem Transporter erfasst und weggeschleudert.

Pilsting – Ein 39-jähriger Österreicher wurde am Sonntag auf der A92 bei Pilsting im Landkreis Dingolfing-Landau schwer verletzt. Zuvor hatte er eine Panne und verließ sein Auto. Dann wurde er von einem Transporter erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Unfall auf der A92: Mann wird nach Verlassen seines Autos von einem Transporter erfasst

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 22.35 Uhr in der Nacht. Ein Österreicher hatte auf der A92 in Fahrtrichtung Deggendorf eine Panne. Kurz nach der Anschlussstelle Pilsting/Großköllnbach fuhr er auf den Standstreifen und stellte seinen Wagen ab, schreibt die Polizei Niederbayern in ihrer Pressemitteilung. Alles Insassen stiegen aus und verteilten sich um den Wagen herum. Der Fahrer stand am linken Fahrzeugheck – also mit dem Rücken zur Fahrbahn. Dort lehnte er sich nach Aussagen der Polizei nach hinten. Dabei wurde er von einem 21-jährigen, rumänischen Transporterfahrer erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Der 39-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen werden. Dem Transporterfahrer ging es nach dem Unfall körperlich gut. Er stand allerdings unter Schock. Zum aktuellen Gesundheitszustand des Österreichers gab es am Montag von der Polizei zunächst keine neuen Aussagen.

A92 nach Unfall rund vier Stunden gesperrt

Um die Unfallstelle abzusichern und zu reinigen waren die Feuerwehren aus Pilsting und Dingolfing sowie die Autobahnmeisterei Wörth im Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Es wird ein unfallanalytisches Gutachten erstellt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1000 Euro, schätzt die Polizei. Weil die A92 in Fahrtrichtung Deggendorf über vier Stunden gesperrt werden musste, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, heißt es in der Meldung weiter. Die Autos und Lkw wurden an der Anschlussstelle Pilsting ausgeleitet. (tel)

