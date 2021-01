Auto kracht in Rettungswagen - dieser stürzt in Bach: Vier Verletzte, Polizei ermittelt jetzt gegen Rentner

In Bayerisch Gmain (Berchtesgadener Land) ist ein Auto mit einem Rettungswagen kollidiert. Möglicherweise schweben zwei Personen nun in Lebensgefahr.

Update vom 31. Dezember, 17.26 Uhr: Mittlerweile gibt es mehr Informationen zu dem Unfall in Bayerisch Gmain. Gegen 09.45 Uhr kam es laut der Polizeiinspektion Bad Reichenhall auf der B20 in Richtung Berchtesgaden zu dem schweren Verkehrsunfall.

Ein 83-jähriger Berchtesgadener fuhr mit seiner Mercedes A-Klasse in Richtung Bayerisch Gmain und wollte nach links in die Hohenfriedstraße abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Rettungswagen, der mit Sondersignalen in Richtung Hallthurm unterwegs war. Die Fahrzeuge crashten frontal zusammen. Der Rettungswagen durchbrach daraufhin die dortige Leitplanke und stürzte etwa fünf Meter tief in ein Bachbett, der Pkw kam am Fahrbahnrand zum Stillstand.

Die 85-jährige Ehefrau des Berchtesgadeners, die als Beifahrerin mit im Auto saß, wurde eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Bayerisch Gmain aus dem Pkw befreit werden. Beide wurden jeweils schwerverletzt in Salzburger Krankenhäuser gebracht. Die 35-jährige Fahrerin des Rettungswagens wurde leicht verletzt ins Klinikum Bad Reichenhall gebracht, ihr 43-jähriger Beifahrer musste schwer verletzt in ein Salzburger Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen. Wegen der Bergung der Fahrzeuge musste die B20 zeitweise komplett gesperrt werden, weshalb es zu längeren Staus in beide Richtungen kam. Die Bundesstraße konnte jedoch gegen 14:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen sowie der Leitplanke wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Erstmeldung vom 31. Dezember 2020:

Bayerisch Gmain - Ein Auto ist in Oberbayern mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Donnerstag wurden vier Menschen verletzt. Darunter auch die beiden Sanitäter aus dem Rettungswagen.

Bei den beiden Insassen des Autos sei Lebensgefahr nicht ausgeschlossen. Das sagte eine Polizeisprecherin. Sie kamen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. „Im Moment sieht es danach aus, als hätte der Pkw dem Rettungswagen die Vorfahrt genommen“, sagte die Polizeisprecherin. Genau stehe dies aber noch nicht fest. „Die Ermittlungen diesbezüglich laufen noch.“ Ein Gutachter sei bereits an der Unfallstelle, um die Ursache des Unglücks zu klären.

Einer der Autoinsassen wurde bei dem Unfall eingeklemmt, die Feuerwehr musste ihn befreien. Zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Straße wurde komplett gesperrt. (kam/dpa)

