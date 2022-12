Entlaufener Hund verursacht Unfall auf A8 in Bayern: Besitzer meldet sich auf Facebook

Von: Felix Herz

Diese entlaufene Hündin verursachte einen Unfall auf der A8. Glücklicherweise wurde niemand schwerer verletzt – es entstand jedoch ein hoher Sachschaden. © Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim

Eine entlaufene Hündin hat einen Unfall auf der A8 verursacht. Anschließend suchten Polizei und Tierheim nach dem Besitzer – der sich dann auf Facebook meldete.

Frasdorf – So süß die entlaufene Hündin auf dem Foto auch schauen mag – kurze Zeit vorher hatte sie einen Unfall auf der A8 in Bayern verursacht. Glücklicherweise wurde dabei niemand schwerer verletzt – es entstand aber ein hoher Sachschaden. Anschließend wurde der Besitzer gesucht: Der meldete sich dann via Facebook.

Entlaufene Hündin verursacht Unfall auf der A8: Junge Familie verletzt

In einer Pressemitteilung vom Montag, 5. Dezember, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim von einem Unfall, der sich gegen 11 Uhr am Mittag desselben Tages ereignete. Schon kurz zuvor erreichten mehrere Notrufe die Leitstelle, wonach sich ein frei laufender Hund auf der A8 in der Nähe von Frasdorf, Landkreis Rosenheim, aufhalte.

Anschließend kam es zum Zusammenstoß: Eine 47-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der linken Fahrbahn, der Hund war auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz bevor sie ihn passierte, lief er auf die linke Spur – und zwang die Fahrerin zur Vollbremsung, berichtet die Polizei. Eine 25-jährige Autofahrerin hinter der 47-Jährigen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Wagen vor ihr. Dabei wurde die junge Frau aus dem Landkreis München leicht verletzt. Im Fahrzeug befanden sich auch ihr 29-jähriger Lebenspartner sowie ihr 1-jähriges Kind. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 47-Jährige blieb unverletzt.

Besitzer des entlaufenen Hundes gesucht – der meldet sich via Facebook

Anschließend konnte der herrenlose Hund eingefangen werden, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim. Obwohl dieser gechippt sei, konnte der Besitzer zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Dazu verschickte man auch ein Foto in der Pressemitteilung und rief Zeugen auf, sich zu melden. Die Hündin wurde in der Zwischenzeit an das Tierheim Rosenheim übergeben, das sich via Facebook an die Nutzer wandte, um den Besitzer zu finden.

Und tatsächlich: In der Kommentarspalte unter dem Post meldete sich der (vermeintliche) Besitzer – dies lässt sich derzeit nicht überprüfen. Die Anzeichen sprechen jedoch dafür: Ein User postete ein Foto der Hündin und schrieb kurz darauf: „Guten Abend, ich bin der Besitzer, der Hund ist gesund und kommt morgen nach Hause“.

In ihrer Pressemitteilung mahnt die Polizei abschließend: „Auch wenn es den Anschein erweckt, dass der Hund den Verkehrsunfall verursacht hatte, kann man diesem keinen Vorwurf machen.“ Schließlich könne der die Verkehrsverordnung nicht lesen. Es gelte weiterhin der Grundsatz, dass Autofahrer den Mindestabstand einhalten müssen. (fhz)

