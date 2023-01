Schwerer Unfall in Bayern: Autofahrerin missachtet Vorfahrt – Schwerverletzter mit Hubschrauber abgeholt

Von: Felix Herz

Bei dem Unfall wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. © Dominik Götz fib Foto

In Bayern hat sich ein schwerer Zusammenstoß zwischen einer Golffahrerin und einem Rollerfahrer ereignet. Erstere hatte die Vorfahrt missachtet.

Gangkofen – Am Samstagmorgen, 7. Januar, ereignete sich ein schwerer Unfall in Bayern. Gegen 6.40 Uhr befuhr ein Rollerfahrer die Bundesstraße 388 von Massing in Richtung Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn. Dort kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einer Golffahrerin.

Schwerer Unfall in Bayern: Rollerfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Laut Pressemitteilung der Feuerwehr wollte eine Autofahrerin an der Abfahrt nach Reicheneibach auf die Bundesstraße auffahren, übersah dabei den Rollerfahrer, missachtete somit dessen Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Dabei stürzte der Mann auf die Straße und wurde schwer verletzt.

Ersthelfer versorgten das Unfallopfer, dann stabilisierten die angerückten Notärzte und der Rettungsdienst den Mann. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christopherus Europa 3 in ein Fachkrankenhaus gebracht, heißt es in dem Bericht.

Auch nahe Erlangen kam es zu einem Unfall. Ein Lkw verunglückte auf der A3, sie musste lange gesperrt werden.

Roller mit wirtschaftlichem Totalschaden – Sperrung wegen Hubschrauber

Während der Roller des schwerverletzten Mannes einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt, konnte die Frau die Fahrt in ihrem VW Golf fortsetzen. Wegen der Landung des Hubschraubers war die Bundesstraße für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Abschließend übernimmt die Polizeiinspektion Eggenfelden die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall. (fhz)

