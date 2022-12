Vor Kreisel in Gegenverkehr geraten: Fiat-Fahrerin kracht in Mercedes – und stirbt im Krankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau starb bei dem Unfall bei Hirschaid. © NEWS5 / Merzbach

Sie geriet aus unbekannter Ursache bei Hirschaid in den Gegenverkehr und krachte in ein Auto. Unter laufender Reanimation kam die Frau in eine Klinik, doch sie starb.

Hirschaid - Bei einem Unfall bei Hirschaid (Landkreis Bamberg) starb am Sonntag, 11. Dezember, eine Autofahrerin. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Frau kracht mit Fiat bei Hirschaid in Gegenverkehr – sie stirbt im Krankenhaus

Demnach fuhr eine 75-Jährige mit ihrem Fiat gegen 17.30 Uhr die Maximilianstraße in Richtung Hirschaid entlang. Aus noch unbekannter Ursache geriet sie vor einem Kreisverkehr in den Gegenverkehr. Dort stieß frontal mit einer entgegenkommenden 64-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmte Fahrerin. Die 75-Jährige kam unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus. Trotz sofortiger medizinischer Betreuung starb die Frau in der Klinik. Die 64-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik.

Fiat kracht bei Hirschaid in Mercedes: Strecke gesperrt

Eine Sachverständige kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizei Bamberg-Land bei der Klärung der Unfallursache.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Unfallstelle bis rund 21 Uhr gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (kam)

