„Schwerste Verbrennungen“: Arbeiter stürzt in 180 Grad heiße Anlage – lebensgefährlich verletzt

Von: Felix Herz

Ein Asphaltmischwerk in Neuss. In einer solchen Anlage in Bayern ereignete sich am Freitag, 4. November, ein schwerer Unfall. (Symbolbild). © IMAGO/rech

In Bayern hat sich in einem Asphaltmischwerk in Gössenheim ein schwerer Unfall ereignet. Ein Arbeiter stürzte in eine 180 Grad heiße Mischanlage.

Gössenheim – Zu einem schweren Betriebsunfall ist es in Gössenheim, Landkreis Main-Spessart, am Freitag, 4. November, gekommen. In einem Asphaltmischwerk stürzte ein Arbeiter in eine laufende Mischanlage, die eine Temperatur von 180 Grad hatte. Der Mann kam mit „schwersten Verbrennungen“ in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Arbeiter stürzt in 180 Grad Mischanlage: Lebensgefahr

Laut Pressemitteilung der Polizei passierte der Unfall auf dem Schotterwerk-Gelände in der Gambacher Straße gegen 14 Uhr. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Karlstadt zufolge war der 58-jährige Mann mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als er in die laufende und bis zu 180 Grad heiße Mischanlage fiel.

Dabei zog er sich eine Armverletzung und schwerste Verbrennungen zu. Er wurde zunächst von Rettungskräften am Unfallort erstversorgt, und kam dann laut Polizei in ein nahegelegenes Krankenhaus in Würzburg. Anschließend wurde er von dort aus in eine Spezialklinik verlegt.

Schwerer Betriebsunfall in Bayern: Gesundheitszustand kritisch

Aktuellen Berichten zufolge ist der Gesundheitszustand des 58-jährigen Arbeiters nach wie vor kritisch. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen zur Ursache des schweren Betriebsunfalls aufgenommen. Laut Polizei sind auch „das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft in die Ermittlungen mit eingebunden“. (fhz)

