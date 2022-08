Tödlicher Motorradunfall in Bayern: Junge Fahrerin (16) kommt von Straße ab und stirbt noch vor Ort

Von: Felix Herz

Die junge Motorradfahrerin kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verstarb noch am Unfallort (Symbolbild). © Jahn Pictures / Imago (Symbolfoto)

Bei einem schweren Motorradunfall ist eine Jugendliche in Bayern tödlich verletzt worden. Die genaue Unfallursache ist bisher unklar.

Motten – In Bayern hat sich am Montag, 29. August, ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Dabei kam eine erst 16-jährige Motorradfahrerin ums Leben. Sie war in Unterfranken in der Nähe zur hessischen Grenze unterwegs gewesen.

Auch im Süden von Bayern ereignete sich ein tödlicher Unfall: Eine Wanderin entdeckte die zwei verunglückten Bergsteiger in einem Bach.

16-Jährige stirbt bei Motorradunfall in Bayern

Laut Pressemitteilung der Polizei war das Mädchen auf der Staatsstraße 3258 bei Motten (Landkreis Bad Kissingen) unterwegs. In der Nähe der hessischen Grenze ereignete sich dann der Unfall. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist bisher unklar, warum die 16-Jährige mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn abkam.

Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Teenager schwer. Noch an der Unfallstelle erlag das Mädchen aus Fulda ihren Verletzungen. Ein Sachverständiger der Polizei soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren und eine Antwort auf die Frage finden, wie es zu dem tödlichen Unfall gekommen war.

Warum stürzte die 16-Jährige? Polizei sucht Zeugen

Doch auch auf die Hilfe von Zeugen möchte die Polizei bei der Ermittlung des Unfallhergangs nicht verzichten. Daher bittet sie die Bevölkerung um Hilfe: Wer etwas zu dem Unfall sagen kann, also vor allem Verkehrsteilnehmer, die etwas gesehen haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer (00 49) 9 74 16 06 0 Kontakt zur Polizeiinspektion Bad Brückenau aufzunehmen. (fhz)

