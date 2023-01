Schwerer Unfall in Bayern: Drei Personen teils lebensbedrohlich verletzt – darunter Mutter und Tochter (1)

Drei Personen wurden bei einem schweren Unfall in Bayern laut Person zum Teil lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild)

Heftiger Zusammenstoß

Von Felix Herz schließen

In Bayern hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos stießen frontal zusammen, weil einer der Wagen in den Gegenverkehr geraten war.

Bad Neustadt an der Saale – Zu einem schlimmen Unfall ist es am Donnerstagmorgen, 12. Januar, in Bayern gekommen. Auf der Staatsstraße zwischen Brendlorenzen und Wollbach, Landkreis Rhön-Grabfeld, stießen zwei Autos gegen 7.20 Uhr frontal zusammen. Drei Personen wurden laut Polizei zum Teil lebensbedrohlich verletzt, darunter ein einjähriges Kind.

Schwerer Unfall in Bayern: Autos krachen frontal ineinander

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall auf der St2292. Eine 34-jährige Mutter fuhr ersten Ermittlungen zum Unfallhergang nach mit ihrem Auto von Brendlorenzen kommend in Richtung Wollbach. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn – und krachte frontal in einen entgegenkommenden Fiat. Darin befanden sich eine 32-jährige Frau und ihre einjährige Tochter.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten Mutter und Tochter laut Polizei schwere, teils lebensbedrohliche Verletzungen. Die Fahrerin des Renault, die zuvor auf die Gegenspur geraten war, wurde leicht verletzt. „Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen, Notärzten und einem Rettungshubschrauber im Einsatz“, berichtet die Polizei.

Nach heftigem Unfall in Bayern: Auch Einsatzkräfte müssen möglicherweise betreut werden

Nach der Erstversorgung noch am Unfallort kamen die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Auch die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz – sie hatten die Schwerverletzten aus ihrem demolierten Fahrzeug befreit.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale übernimmt nun die weiteren Ermittlungen in dem Unfall. Auch ein Sachverständiger wird herangezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge bleibt die Staatsstraße komplett gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Laut Polizei machte sich auch der „zuständige Landrat Thomas Habermann ein Bild von der Situation vor Ort“. Eine Betreuung der Angehörigen sei bereits angelaufen. Möglicherweise ist eine solche auch bei den Einsatzkräften erforderlich – dies wird geprüft. (fhz)

