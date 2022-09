Schwerer Unfall in Bayern: 14 Verletzte, ein Toter – Mehrere Autos und ein Kleinbus beteiligt

Von: Felix Herz

Teilen

Bei einem Unfall in Bayern kam eine Person ums Leben, 14 wurden teils schwer verletzt. © fib/Eß

Auf der B12 im Süden von Bayern hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Rettungshubschrauber flogen Schwerverletzte ins Krankenhaus.

Update vom 28. September, 14 Uhr: Die Feuerwehr gab nun weitere Details zu dem schweren Unfall bekannt. Demnach befuhren zwei VW Passat die B12 in Richtung München. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein Mercedes Vito mit sieben Insassen in Richtung Passau. Der vordere VW Passat geriet plötzlich und aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte er den Kleintransporter. Er geriet ins Schleudern und prallte gegen den hinteren VW Passat.

Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, eine Mitfahrerin des VW Passat wurde tödlich verletzt. Der Fahrer des ersten VW Passat, der den Mercedes auf der Gegenfahrbahn touchiert hatte, wurde vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung wird eingeleitet, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Bis 9 Uhr wurde die B12 komplett gesperrt, die Verletzten teils mit Hubschraubern auf mehrere Krankenhäuser in der Umgebung verteilt. Etwa 37 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Erstmeldung vom 28. September: Kirchdorf am Inn – Die Feuerwehr berichtet von einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn. Am Mittwochmorgen, 28. September, kurz nach 3 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen mehreren Autos und einem Kleinbus. Dabei wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt, eine Person überlebte den Unfall nicht. Die Unfallursache ist bislang unklar.

Mehrere Autos sowie ein Kleinbus waren an dem Unfall beteiligt, und standen teils völlig demoliert am Straßenrand. © fib/Eß

Schwerer Unfall in Bayern: 14 Verletzte, ein Toter

Bei dem Zusammenstoß wurden 14 Personen verletzt, den aktuellen Berichten der Feuerwehr zufolge wurden drei davon schwer verletzt. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Schwerverletzten wurden mit zwei Hubschraubern ins nahegelegene Krankenhaus gebracht.

Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die schwerstverletzten Personen ins Krankenhaus zu bringen. © fib/Eß

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Unfallursache unklar: Lange Aufräumarbeiten

Wie es zu dem schweren Unfall kam, ist bislang unklar. Ein Gutachter wurde inzwischen hinzugezogen, um bei den Ermittlungen zum Unfallhergang zu unterstützen. Der Pressemitteilung der Feuerwehr zufolge dauerten die Aufräumarbeiten auf der B12 nahe der österreichischen Grenze bis ca. 6 Uhr am Mittwochmorgen an.

Bei strömendem Regen waren Feuerwehr, Polizei und Notarzt bis in die frühen Morgenstunden beschäftigt. © fib/Eß

Für die Dauer wurde die B12 zwischen Simbach und der B20 bei Stammham komplett gesperrt. Zudem erfolgten die umfangreichen Aufräumarbeiten – auf den Bildern ist zum Beispiel eines der völlig demolierten Fahrzeuge zu sehen – unter erschwerten Bedingungen, als starker Regen einsetzte. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.