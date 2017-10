Nicht angeschnallt: Mann rast mit Auto gegen Baum und stirbt

Bei einem schweren Unfall nahe Binswangen ist am Samstagmorgen ein Mann gestorben. Er war mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht - unangeschnallt.

Binswangen - Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagmorgen frontal in einen Baum gerast und gestorben. Der Autofahrer war auf der Staatsstraße zwischen Binswangen (Landkreis Dillingen) und Höchstädt unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem massiven Baum kollidierte.

Der Mann war nicht angeschnallt und starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)