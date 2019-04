War Alkohol im Spiel? Auto überschlägt sich mehrfach - auf dem Rücksitz finden Retter ein Kleinkind (1)

In Oberfranken sind zwei Männer bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Die Polizei schließt Alkoholeinfluss als Unfallursache nicht aus. Erschreckend: Auf dem Rücksitz des Wagens saß ein kleines Kind (1).

Fürth am Berg - Bei einem Unfall in Fürth am Berg (Landkreis Coburg) in Oberfranken sind am Donnerstagabend zwei Männer schwer verletzt worden. Das Auto war aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Kurve von der Straße abgekommen. Daraufhin hatte der Fahrer des Wagens die Kontrolle verloren. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Unfall bei Coburg: War Alkohol im Spiel? Retter entdecken Kleinkind (1)

Die beiden 35 und 37 Jahre alten Männer wurden nach der Bergung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Auf dem Rücksitz entdeckten die Rettungskräfte schließlich noch ein Kleinkind (1), das wie durch ein Wunder nahezu unverletzt blieb. Dennoch wurde auch das Kind zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

+ Bierdosen kullerten aus dem überschlagenen Auto. © NEWS5 / NEWS5 / Ittig

Matthias Schuhbeck von der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg erklärte im Interview mit der Nachrichtenagentur News5, dass Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit durchaus Gründe für den Unfall gewesen sein könnten. Auch wegen des Funds mehrerer Bierflaschen in und am Auto wurde bei beiden Männern eine Blutprobe angeordnet.

