Unfall in den Berchtesgadener Alpen: Fahrzeug stürzt 30 Meter in die Tiefe - Zwei Verletzte

Von: Franziska Konrad

Ein Geländewagen kam in den Berchtesgadener Alpen vom Weg ab - und stürzte 20 bis 30 Meter eine steile Böschung hinab. © Markus Leitner/BRK Berchtesgaden

In den Berchtesgadener Alpen stürzte ein Wagen eine steile Böschung hinab. Bergwachten, Sanitäter und Hubschrauber waren im Einsatz. Zwei Personen wurden verletzt.

Bad Reichenhall – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag, 20. Oktober, in den Berchtesgadener Alpen: Ein offener Geländewagen stürzte eine steile Böschung hinab. Die beiden Insassen wurden mittelschwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Berchtesgadener Alpen: Geländewagen stürzt Böschung hinab – Zwei Personen verletzt

Vor dem Unglück waren der 40-jährige Fahrer und seine 19 Jahre alte Beifahrerin am Nachmittag auf einer Versorgungsfahrt im Lattengebirge unterwegs. Das berichtet der BRK-Kreisverband Berchtesgadener Land in einer Pressemitteilung. Der Unfall ereignete sich zwischen der Schlegelmuldenhütte und der Teisendorfer Hütte des Deutschen Alpenvereins (DAV). Dort stürzte das Fahrzeug 20 bis 30 Meter in die Tiefe.

Auch Rettungshubschrauber waren nach dem Unfall zwischen der Schlegelmuldenhütte und der Teisendorfer Hütte im Einsatz. © Markus Leitner/BRK Berchtesgaden

Nach einer ersten Einschätzung der Reichenhaller Bergwacht, wurden die zwei Insassen mittelschwer verletzt. Der Geländewagen überschlug sich mehrfach und die beiden Restaurant-Mitarbeiter wurden aus dem Fahrzeug geschleudert.

Unfall in Berchtesgadener Alpen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Helfer setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Gegen 15.50 Uhr ging der Alarm bei der Bergwacht ein. Mehrere Bergwachten, Sanitäter, Notarzt und ein Rettungshubschrauber machten sich daraufhin auf den Weg zum Einsatzort. Nach einer notärztlichen Versorgung, transportierte die Bergwacht den 40-Jährigen in einer Trage zum Landeplatz. Von dort aus kam er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Auch die verletzte 19-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Insgesamt elf Bergretter im Gelände und weitere acht Bergretter im Tal zur Unterstützung waren zum Teil bis kurz vor 18 Uhr im Einsatz. Am Unfallwagen entstand laut BRK ein geschätzter Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Beamte der Reichenhaller Polizei haben inzwischen die Ermittlungen übernommen.

