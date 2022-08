Tödlicher Unfall bei Freilassing: Auto wird auf Wiese geschleudert – vier Insassen eingeklemmt

Von: Thomas Eldersch

Die Feuerwehren aus Freilassing und Saaldorf mussten die eingeschlossenen Insassen aus dem Auto befreien. © BRK Berchtesgadener Land

Am Sonntagmittag kam es nahe der Grenzstadt Freilassing zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Abbiegen wurde ein Auto seitlich erfasst und in ein Feld geschleudert.

Saaldorf-Surheim - Am Sonntag kam es an der österreichischen Grenze zu einem schweren Verkehrsunfall. Nördlich von Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) auf der Staatsstraße 2104, Höhe Saaldorf-Surheim, stießen ein Tesla und ein Suzuki zusammen. Dabei wurde der Kleinwagen samt vier Insassen von der Straße geschleudert. Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät.

Tödlicher Unfall bei Freilassing: Beim Abbiegen entgegenkommendes Auto übersehen

Der Unfall auf der Staatsstraße 2104 ereignete sich am Sonntag gegen 12 Uhr. Eine 76-jährige Frau aus Freilassing war mit ihrem weißen Suzuki und drei Begleitern unterwegs. Sie kam aus Richtung Saaldorf, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Sie fuhr auf die Kreisstraße zu, während sich ihr auf der Gegenfahrbahn ein 38-jähriger Salzburger mit seinem Tesla näherte. Er war Richtung Waging am See unterwegs.

Die Straße war lange Zeit für die Unfallaufnahme gesperrt. © BRK Berchtesgadener Land

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 76-Jährige mit ihrem Wagen nach links in Richtung Freilassing abbiegen. Dabei übersah sie wohl den entgegenkommenden Tesla. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr nahezu ungebremst auf den Suzuki auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf ein Feld geschleudert. Das Auto war so stark deformiert, dass die später eintreffenden Feuerwehren aus Freilassing und Saaldorf, die Insassen aus dem Fahrzeug schneiden mussten.

Tödlicher Unfall bei Freilassing: Vier Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Durch den heftigen Zusammenprall wurde die 76-jährige Fahrerin so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Ihre drei Mitfahrer wurden ebenfalls schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Tesla-Fahrer kam relativ glimpflich davon. Er wurde nur leicht verletzt. An den Autos entstand jedoch ein enormer Sachschaden.

Der Tesla des Salzburger wurde bei dem Zusammenstoß stark deformiert. © BRK Berchtesgadener Land

Die Ermittlungen zu dem schweren Unfall hat mittlerweile die Polizeiinspektion Freilassing übernommen. Unterstützt werden die Beamten von der Staatsanwaltschaft Traunstein. Diese hat zur genauen Klärung der Unfallursache auch noch einen Sachverständigen eingeschaltet. Die Unfallstelle war laut Polizei dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. (tel)