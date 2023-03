Tödlicher Unfall: 30-Jähriger stirbt bei Arbeiten mit Gabelstapler

Von: Adriano D'Adamo

Ein Arbeitsunfall endete für einen Mann in Niederaichbach tödlich. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, um die Unfallursache zu klären und hat dafür ein Kriseninterventionsteam miteingebunden.

Landshut – Am Mittwochabend (8. März) kam es im Gemeindebereich von Niederaichbach im Landkreis Landshut zu einem tödlichen Betriebsunfall. Der 30-jährige Mann bediente einen Gabelstapler, um ein Metallgestell von mehreren Hundert Kilogramm aus der Halterung zu heben, wie die Polizei mitteilt.

Tödlicher Betriebsunfall in Bayern: Mann erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen

Nachdem der Mann kurz darauf nochmal nach dem Rechten sehen wollte, seien drei Metallgestelle, die in der Halterung abgestellt waren, umgestürzt und auf ihn gefallen. Er erlitt dadurch so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Kriminalpolizei Landshut untersucht den Fall, um die Unfallursache herauszufinden. Was genau zum Umfallen der Metallgestelle geführt hat, ist noch nicht bekannt.

Für die Ermittlungen werden auch die Berufsgenossenschaft und das Gewerbeaufsichtsamt miteingebunden. Weiterhin wird ein Kriseninterventionsteam für diesen Fall zum Einsatz kommen. Ob weitere Personen verletzt wurden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist nicht bekannt.

