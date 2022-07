Frau verursacht heftigen Unfall – und lässt schwerverletzten Motorradfahrer liegen

Von: Felix Herz

Den schwer verletzten Motorradfahrer ließ die Frau am Straßenrand liegen und ergriff die Flucht (Symbolbild). © Panama Pictures / Imago

In Bayern verursachte eine Autofahrerin den Unfall eines Motorradfahrers, der sich schwer verletzte. Anstatt ihm zu helfen, floh sie vom Unfallort.

Kahl am Main – Im nordwestlichsten Teil von Bayern, direkt an der Grenze zu Hessen, ereignete sich ein schwerer Unfall mit Unfallflucht. In Kahl am Main, Landkreis Aschaffenburg, verursachte eine unbekannte Autofahrerin den schweren Unfall eines Motorradfahrers und entfernte sich dann vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern.

Motorradfahrer stürzt wegen Autofahrerin schwer – sie flieht vom Unfallort

Laut Pressemitteilung der Polizei hatte eine bisher unbekannte Autofahrerin in Kahl am Main am Samstag, 16. Juli, versucht, ihren Wagen zu wenden. Dabei übersah sie einen herannahenden 31-jährigen Motorradfahrer. Dieser schaffte es noch, dem Auto der Unbekannten auszuweichen. Dabei stürzte er jedoch und prallte gegen einen Metallzaun.

Bei der aktuellen Unfallbeschreibung stützt sich die Polizei eigenen Angaben nach auf bisherige Erkenntnisse.

Unfallflucht in Bayern: Unbekannte lässt Schwerverletzten liegen

Ohne sich um den schwer verletzten Motorradfahrer zu kümmern, floh die Unbekannte vom Unfallort in ihrem Wagen. Der Motorradfahrer musste unterdessen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr.

Ebenfalls im Landkreis Aschaffenburg ereignete sich ein schwerer Auffahrunfall, bei dem sechs Menschen teils schwer verletzt wurden – ein 24-Jähriger hatte das Ende eines Staus übersehen.

