Radlader überrollt Bub (4): Tragischer Unfall in Bayern endet tödlich

Bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Bayerisch-Schwaben ist ein vier Jahre alter Bub ums Leben gekommen. Der Fall gibt noch Rätsel auf.

Bei einem Unfall auf einem Bauernhof ist in Bayern ein vierjähriger Bub ums Leben gekommen.

Das Kind wurde von einem Radlader überrollt - es starb in einer Klinik an seinen Verletzungen.

Die Hintergründe soll nun ein Gutachten klären.

Buch/Neu-Ulm - Bei einem Unfall auf einem Bauernhof ist in Bayerisch-Schwaben ein vierjähriges Kind gestorben. Der Bub wurde in Buch (Landkreis Neu-Ulm) am Freitagmittag von einem Radlader überrollt, wie die Polizei mitteilte. Der Vierjährige befand sich offenbar in einem befahrbaren Silo, als es zu dem Unglück kam.

Neu-Ulm: Radlader überrollt auf Bauernhof Kind - Gutachter soll Unfallhergang klären

Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in ein Krankenhaus, dort erlag es seinen Verletzungen. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst allerdings unklar. Zum Fahrer des Radladers machte die Polizei zunächst keine Angaben. Ein Unfallgutachter soll nun die genauen Geschehnisse aufklären und die Unfall-Ereignisse rekonstruieren.

Im Einsatz waren neben Streifen der Polizeiinspektion Illertissen auch Rettungskräfte des Roten Kreuzes.

Erst im März war im Allgäu ein Kind nach einer Kollision mit einem Traktor verstorben.

dpa/fn