Tödlicher Unfall in Österreich: Traunsteiner stürzt mit Paragleitschirm ab – Familie verfolgt seinen Flug

Von: Thomas Eldersch

Bei einem Paragleiter-Unfall ist ein Mann aus dem Landkreis Traunstein ums Leben gekommen. © Sebastian Marko/dpa

Ein Traunsteiner ging am Mittwoch im Salzburger Land zum Paragleiten. Dabei verlor er aber die Kontrolle über den Schirm und stürzte ab.

St. Martin bei Lofer/Traunstein – Zu einem tragischen Gleitschirmunglück kam es am Mittwoch, 20. April, im Salzburger Land. Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein stürzte ab und starb. Die Familie des Opfers konnte das Unglück mitverfolgen, aber nicht vor Ort.

Paragleitschirm-Unfall im Salzburger Land: Opfer sendete GPS-Daten an Familie

Es war gegen Nachmittag als der Traunsteiner zu seiner Paragleitschirm-Tour aufgebrochen war. Nahe des Kötschmairhorns verlor der Mann nach Angaben der Salzburger Polizei die Kontrolle über seinen Schirm. Er stürzte auf rund 1500 Meter Höhe ab. Während seines Fluges übertrug er seine Koordinaten konstant an seine Lebensgefährtin samt Familie. Diese entdeckte, dass sich seine Position nicht mehr veränderte und alarmierte die Rettungskräfte.

Sofort machte sich die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christopherus 6“ auf den Weg. Sie konnten dank der GPS-Daten den Mann in unwegsamen Gelände finden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Als die Rettungskräfte bei ihm ankamen, konnten sie nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei führte daraufhin Untersuchungen durch. Als diese abgeschlossen waren, wurde der Leichnam des 52-Jährigen mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ ins Tal geflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiter an. (tel)