55-jähriger PKW-Fahrer prallt gegen Baum – jede Hilfe kommt zu spät

Von: Miriam Haberhauer

Im Landkreis Rosenheim kam ein 55-jähriger Autofahrer von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum (Symbolbild). © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Im Landkreis Rosenheim kam ein 55-jähriger Mann von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Eiselfing – Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen, 5. Juni, auf der Kreisstraße RO36 im Gemeindebereich Eiselfing. Wie die Polizei mitteilte, kam der 55-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

55-Jähriger fährt gegen Baum: alle Reanimationsmaßnahmen erfolglos

Nach bisherigen Erkenntnissen stammte der Mann aus Albaching, Landkreis Rosenheim, und war auf der Kreisstraße von Evenhausen kommend in Richtung Eiselfing unterwegs. Im Bereich des Weilers Moos kam der 55-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ersthelfer befreiten den Mann aus dem Fahrzeug und betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer leider noch am Unfallort, so die Polizei. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden - der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Rekronstruktion des Unfallhergangs: Gutachter hinzugezogen

Für die weiteren Ermittlungen zogen die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Wasserburg auf Weisung des Staatsanwalts einen Sachverständigen hinzu, der entsprechende Gutachten zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs erstellen wird. Zahlreiche Einsatzkräfte aus den umliegenden Orten, sowie ein Rettungshubschrauber, waren am Einsatz beteiligt.

