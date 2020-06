Einsatzkräfte fassungslos: SUV kracht in Leitplanke - verletzte Insassen zücken Handy und filmen eigene Rettung

Auf der A73 bei Forchheim hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Am Montagmittag (22. Juni) verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen SUV. Was dann geschah, macht sprachlos.

Auf der A73 bei Forchheim hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Die verletzten Insassen eines SUV mussten aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Trotz Verletzungen schafften sie es noch, ihr Handy zu zücken.

Forchheim - Unfassbare Szenen spielten sich am Montag (22. Juni) auf der A73 bei Forchheim ab. Gegen 12 Uhr am Mittag waren Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Unf all zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Forchheim-Süd gerufen worden. Der Fahrer eines SUV hatte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser krachte daraufhin erst in die Mitte- und schließlich in die Außenleitplanke. Dabei schleuderte das Fahrzeug etwa 300 Meter weit über die Autobahn.

SUV-Unfall auf A73: Fahrzeug bremst ab und kracht in Leitplanke

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer, offensichtlich ein ungarischer Staatsbürger, der mit seiner Ehefrau unterwegs war, mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur auf einen langsamer fahrenden Pkw aufgeschlossen war. Als er feststellte, dass er eine Kollision verursachen würde, habe er gebremst und dabei sein Stuer verrissen.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug schwer beschädigt, sodass die beiden Insassen, die sich bei dem Unfall verletzten, in dem Wagen eingeschlossen wurden. Um die beiden Verletzten, laut Informationen der Polizeiinspektion Bamber ein ungarisches Ehepaar, in ein Krankenhaus transportieren zu können, rückte die Feuerwehr mit einer Rettungsschere an, um das die Verletzten zu befreien. Diese wurden anschließend mit Verdacht auf Wirbelverletzungen in einem Rettungshubschrauber abtransportiert.

SUV-Unfall auf A73: Verletzte filmen eigene Rettungsaktion

Besonders betroffen waren die Einsatzkräfte allerdings über das Verhalten der beiden Fahrzeuginsassen. Man habe heute zwar kein Problem mit Gaffern gehabt, so Polizeihauptkommissar Mathias Bauer, dafür hätten aber die Verletzten selbst das Handy gezückt. Dass das Ehepaar trotz Verletzungen und der misslichen Lage noch die Dreistigkeit besaßen ihre eigene Rettungsaktion zu filmen, habe die Einsatzkräfte sehr betroffen gemacht, so der Kommissar.

Die genaue Unfallursache, die bislang nur auf Vermutungen und den Aussagen der Verletzten beruht, muss nun ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 60.000 Euro.

