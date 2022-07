Flugzeug stürzt in Bayern ab: Zwei Tote – Ursache noch unklar

Von: Felix Herz

Das Wrack des Ultraleichtflugzeuges der beiden Sachsen wurde am frühen Mittwochmorgen geborgen. © Zema-Medien/dpa

Bei einem Flugzeugabsturz in Bayern verloren zwei Männer aus Sachsen ihr Leben. Die Ursache für den tragischen Unfall ist bislang unklar.

Neureichenau – Zwei Männer wollten von Sachsen nach Wels in Österreich fliegen. Bereits am Dienstagabend, 26. Juli, brachen sie mit ihrem Ultraleichtflugzeug auf. Im Laufe des Abends verloren aber die Angehörigen der beiden Flugreisenden den Kontakt zu den beiden und verständigten die Polizei. Die Suche endete tragisch.

Flugzeugabsturz in Bayern: Zwei Männer aus Sachsen sterben

Die in Dresden verständigte Polizei startete die Suche nach dem 69 Jahre alten Piloten und seinem achtzigjährigen Begleiter per Handyortung. Diese verwies auf den Ortsteil Neureichenau (Landkreis Freyung-Grafenau) in Bayern. Die Dresdner meldeten den Vorfall ihren Kollegen aus Bayern, welche sich sofort auf die Suche in den Bayerischen Wald begaben.

Mit Kräften der Bergwacht, der Feuerwehr und einer Rettungshundestaffel startete dort dann die große Suchaktion. Auch ein Polizeihubschrauber war beteiligt. Doch die Aufgabe erwies sich als schwierig, das dicht bewaldete Gebiet erschwerte die Maßnahmen massiv. Kurz nach Mitternacht entdeckten die Einsatzkräfte dann die verschollene Maschine. Für den Piloten und seinen Begleiter kam leider jegliche Hilfe zu spät.

Ultraleichtflugzeug stürzt ab: Ursache unklar

Die Absturzursache ist laut Pressemitteilung der Polizei bisher unklar. Auch wann genau die Maschine zu Boden ging, können die Beamten noch nicht sagen. Einem Polizeisprecher zufolge müsse auch noch ermittelt werden, ob die Männer auf dem Weg von Sachsen nach Österreich eine Zwischenlandung gemacht haben. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft aus Passau untersuchen nun den Absturz. (fhz)

