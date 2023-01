Frontalzusammenstoß mit Lastwagen: 18-Jähriger stirbt

Von: Lukas Schierlinger

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. © Feuerwehr Eggenfelden

Ein Gutachter war vor Ort, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Bei einer Kollision mit einem Lkw wurde ein 18-Jähriger tödlich verletzt.

Postmünster – Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen.

Er sei gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 388 nahe Postmünster aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Lastwagen kollidiert, erklärte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag (5. Januar). Im Zug der Kollision wurde der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Noch an der Unfallstelle erlag er seinen schweren Verletzungen, der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Postmünster: 18-Jähriger bei Autounfall tödlich verletzt

Letzterer hatte Polizeiangaben zufolge noch versucht, den Zusammenstoß mit einer Vollbremsung zu verhindern. Infolgedessen kam es zu zwei Auffahrunfällen. Die Fahrerinnen der daran beteiligten Autos blieben unverletzt.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 60 Kräften vor Ort. Nach dem Unfall am Mittwochabend blieb die B 388 für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Ein Gutachter wurde eingesetzt, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. (dpa/lks)

