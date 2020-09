Tragischer Tod beim Ausflug: Mann stürzt an bayerischem Wahrzeichen - Verletzungen zu schwer

An der Gedenkstätte Walhalla ist ein Mann gestorben. Er war nach ersten Erkenntnissen gestürzt - und erlag wenig später seinen Verletzungen.

An der Gedenkstätte Walhalla kam es am Sonntag (6. September) zu einem tödlichen Unfall.

Wie die Polizei berichtet, war ein Mann an den Stufen des Gebäudes gestürzt.

Er erlag wenig später seinen Verletzungen.

Donaustauf - An der Gedenkstätte Walhalla bei Regensburg* hat ein 65-jähriger Mann sein Leben auf tragische Art und Weise verloren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntag (6. September) gegen 15 Uhr. Den Angaben zufolge hatte der Mann das Gleichgewicht verloren und war die Stufen der Stätte herabgestürzt. Er erlag noch in den Abendstunden seinen Verletzungen.

Walhalla Gedenkstätte (Bayern): Mann verliert Gleichgewicht und verliert sein Leben

Laut Polizei war der 65-Jährige aus dem Landkreis Regensburg mit einem Bekannten zu Besuch auf der Gedenkstätte Walhalla in Donaustauf zu Besuch. Der Mann war die Stufen des Wahrzeichen hinuntergegangen, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor, nach vorne fiel und etwa drei Meter tief auf eine Terrasse stürzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte konnten den Mann am Sonntag noch wiederbeleben, allerdings starb er wenig später in einem Krankenhaus. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus.

Regensburg/Bayern: Mann stürzt Treppen herunter - und erliegt seinen Verletzungen

Die Polizeimeldung im Wortlaut:

„Am Sonntag stolperte ein 65-Jähriger an den Treppenstufen der Walhalla. Nach einem Sturz verstarb der Mann in den Abendstunden im Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unglück führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Am Sonntag, 6. September 2020, gegen 15.00 Uhr, hielt sich ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg mit einem Bekannten an der Walhalla auf. Im oberen Bereich wollten die beiden Männer Stufen hinab steigen. Dabei verlor der 65-Jährige das Gleichgewicht, fiel nach vorne und stürzte schließlich etwa 3 Meter auf eine Terrasse. Er musste vor Ort wiederbelebt werden und wurde unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert. Letztendlich erlag der Mann in den Abendstunden seinen Verletzungen.“

