Unfall zwischen BMW und Skoda: Eine Frau tot, vier Schwerverletzte mit Hubschraubern abgeholt

Von: Felix Herz

Teilen

Bei einem schweren Unfall in Bayern ist eine Frau gestorben, vier Personen wurden verletzt und mussten mit einem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. (Symbolbild) © MedienServiceMüller / IMAGO

Im Norden von Bayern ist es am Samstag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Frau verlor dabei ihr Leben, vier Personen wurden schwer verletzt.

Obererlsbach – In der Nähe von Oberelsbach, Landkreis Rhön-Grabfeld, hat sich am Samstagnachmittag, 1. Juli, ein schwerer Unfall ereignet. Dabei hat eine Frau ihr Leben verloren, vier weitere Personen wurden schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

Schwerer Unfall in Bayern: Eine Person tot, vier schwer verletzt

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken ereignete sich der Unfall gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße 2268 im Norden von Bayern. Ein 62-jähriger Skoda-Fahrer war in Richtung Oberelsbach unterwegs. In seinem Wagen befanden sich vier weitere Personen. Gleichzeitig kam ein BMW mit fünf Insassen und einem 43-jährigen Fahrer aus Richtung Bischofsheim die Straße entlang. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es dann im Kreuzungsbereich der Hochrhönstraße und dem Franzosenweg „schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Skoda und dem vorfahrtsberechtigten BMW“, berichtet die Polizei.

Bei dem Unfall wurde eine69-jährige Frau, Insassin des BMWs, lebensgefährlich verletzt und vom sofort eingetroffenen Notarzt versorgt. Leider kam aber jede Hilfe zu spät, die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Vier weitere Insassen des Fahrzeugs wurden so schwer verletzt, dass sie jeweils mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen wurden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Nach heftigem Unfall in Bayern: Polizei sucht Ersthelfer

Die Ermittlungen zu dem schlimmen Unfall dauern an, ein Sachverständiger wurde auf Anleiten der Staatsanwaltschaft Schweinfurt zur Klärung des Unfallhergangs herangezogen. Die Aufnahme war durch die Polizei Bad Neustadt an der Saale erfolgt. Noch am Abend gaben die Ermittler eine weitere Pressemitteilung heraus, mit einem Zeugen-Aufruf. Es sei demnach möglich, dass der Polizei Zeugen und Ersthelfer noch nicht bekannt sind. Diese werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt unter der Telefonnummer (09 77) 1 60 60 zu melden. „Ihre Angaben können den Beamten helfen, das Geschehen möglichst genau zu rekonstruieren“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.