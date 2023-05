Frau stürzt bei Rettungsaktion von Passanten aus Unfallwagen und wird mittelschwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau wurde bei einem Unfall mittelschwer verletzt (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Ein Auto war bei einem missglückten Ausparkmanöver auf die Seite gestürzt. Passanten wollten dem Ehepaar helfen, dabei wurde die Frau mittelschwer verletzt.

Zellingen-Retzbach - Eine Seniorin ist in Retzbach (Landkreis Main-Spessart) nach einem Autounfall bei einer Hilfsaktion von Passanten aus dem Wagen gestürzt.

Passanten wollten helfen: Seniorin stürzt auf Boden und wird mittelschwer verletzt

Ihr Ehemann (80) war nach Polizeiangaben vom Samstag, 20. Mai, bei einem missglückten Ausparkmanöver rückwärts mit hohem Tempo in eine Hofeinfahrt gefahren. Der Wagen kippte daraufhin auf die Seite.

Die nicht angeschnallte Frau wurde bei dem Vorfall am Freitag aus dem Beifahrersitz geschleudert und lag an der Frontscheibe. Passanten eilten dem Paar zur Hilfe und richteten das umgestürzte Auto wieder auf. Dabei ging die Scheibe jedoch zu Bruch und die alte Dame stürzte auf den Boden. Laut Polizei erlitt die Frau mittelschwere Verletzungen, der Ehemann kam mit Blessuren davon. Beide kamen in ein Krankenhaus. (kam/dpa)

