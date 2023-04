Frau bricht zu Berggipfel auf und kehrt nicht zurück: Bruder findet sie tot auf - wohl 90 Meter abgestürzt

Von: Katarina Amtmann

Sie kehrte vom Berggipfel nicht zurück, also sucht er nach seiner Schwester. Der Mann fand sie zeitgleich mit einem anderen Bergsteiger, doch jede Hilfe kam zu spät.

Marktschellenberg - In Bayern hat sich ein tödlicher Bergunfall ereignet. Darüber berichtet die Polizei Oberbayern in einer Pressemitteilung am Dienstag, 25. April.

Österreicherin stürzt in Bayern ab: Tödliches Bergunglück im Kreis Berchtesgadener Land

„Leider nur mehr tot konnte eine Frau (45) aus Hallein (Österreich) am Wandfuß des Großen Barmstein aufgefunden werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte die Frau bereits am Sonntag, 23. April, in den späten Abendstunden zum Gipfel des Großen Barmstein aufgebrochen sein.

Verwandte konnten die Frau am Montag nicht erreichen. Der Bruder suchte nach einem Hinweis den Wandbereich ab und fand sie zeitgleich mit einem anderen Bergsteiger am Wandfuß. Die Polizei geht laut Pressemitteilung davon aus, dass die Frau rund 90 Meter tief gestürzt sein dürfte und an ihren schweren Verletzungen gestorben ist.

Frau stürzt in Bergen ab - Unfallhergang wird untersucht

„Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein von Alpinbeamten und Bergführern der Polizei in Berchtesgaden durchgeführt“, heißt es weiter. (kam)

