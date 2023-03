„Ich kann nicht bremsen, haltet euch fest!“: Busfahrer (51 †) warnte Passagiere kurz vor tödlichem Unglück

Von: Johannes Welte

Der Busunfall bei Schladming am 25. Februar 2023 © https://www.feuerwehr-schladming.at

Der Fahrer des Reisebusses, Christoph A. (51 †), soll die Passagiere gewarnt haben, kurz bevor der Bus mit 32 Insassen Fahrgästen aus Niederbayern verunglückte.

Schladming – Christoph A. und der Fahrgast Christoph F. (31 †) kamen bei dem Unfall ums Leben. Letzterer war mit Freunden auf Junggesellenabschied unterwegs.

Busfahrer soll Passagiere kurz vor dem Unglück gewarnt haben

Christoph A. (51 †) aus Wittibreut (Kreis Rottal-Inn) soll einem Bericht der Mediengruppe Bayern zufolge kurz vor dem Unfall gewarnt haben. Der Polizeisprecher Fritz Grundnig bestätigt, dass es entsprechende Zeugenaussagen gäbe. Am späten Samstagabend war der Bus bei Schladming in einer Kurve über eine Böschung geraten, überschlug sich mehrmals und fiel auf das Flachdach eines am Hang gebauten Firmengebäudes. Laut Grundnig könne man immer noch nicht sagen, was die Unfallursache gewesen sei.

Technisches Gutachten soll Unfallursache klären

„Es wurde ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben, das noch nicht vorliegt.“ Ob eine medizinische Ursache vorgelegen war, wird sich wohl nicht mehr klären lassen. Der Leichnam wird nicht obduziert, er wurde für die Beerdigung freigegeben. Die soll am Dienstag im Wittibreuter Ortsteil Ulbering stattfinden, wo Christoph A. wohnte. Der Niederbayer hatte ein Lohn unternehmen, er stellte auch Traktoren und Lkw bereit für Landwirtschaft und Baustellen.



In Triftern-Anzenkirchen (ebenfalls Landkreis Rottal-Inn) fand gestern die Bestattung des Unfallopfers Christoph F. statt. Er war mit zehn Freunden zum Nachtrodeln auf die Hochwurzen aufgebrochen. Laut Trifterns Bürgermeisterin Edith Lirsch sei die Fahrt ein Geschenk der Freunde gewesen, sie hätten alles richtig machen wollen und die Busfahrt gebucht, um nicht mit Privatautos fahren zu müssen. Vier Insassen waren schwer und 26 leicht verletzt worden. Bis auf eine Person seien inzwischen alle Verletzten aus dem Krankenhaus entlassen worden, so Grundnig.