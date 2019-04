Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende: Von Kaiser-Geschwistern zu Fliegenfischern

Nach einem kühleren Freitag soll es am Wochenende wieder frühlingshaft werden. Wir haben Veranstaltungstipps gesammelt – für drinnen und draußen.

Eisenbahner aufgepasst! Zum dritten Mal findet am Samstag der „Bahntag Bayern“ statt, an dem sich die Bahnbranche und nahe Institutionen mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm präsentieren – für alle, die damit liebäugeln, in diesem Bereich zu arbeiten. Das Programm reicht von geführten Touren zu verschiedensten Ausbildungsberufen vom Lokführer bis zum Dualen Elektrotechnik-Studium. Die Führungen finden vor allem rund um München, aber zum Beispiel auch in Holzkirchen und Tegernsee statt. Anmeldung erforderlich. Alle Informationen unter bahnland-bayern.de/de/bahntag.

Paradies für Fliegenfischer

Sie binden künstliche Fliegen, vollbringen mit Angelschnüren wahre Kunstwürfe und jagen den Wasserbewohnern nach. Bei der 14. Erlebniswelt Fliegenfischen finden Angler am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr im Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck alles, was das Herz begehrt. Rund 100 Aussteller werden erwartet, das Programm reicht vom Kinderfliegenbinden bis zur deutschen Meisterschaft. Eintritt: 15 Euro, Kinder unter 15 Jahre frei.

Sisis Geschwister

Im Olaf-Gulbransson-Museum am Tegernsee erzählt der Historiker und Filmautor Bernhard Graf am Sonntag um 11.30 Uhr die Lebensgeschichten von Sisis Geschwistern und wie sich die Beziehung der Brüder und Schwestern untereinander immer wieder veränderten. Eintritt: sieben Euro.

Trachtenflohmarkt

In Sauerlach im Landkreis München kommen am Samstag alle Trachtler auf ihre Kosten. Dort findet ein Flohmarkt mit speziellem Fokus auf die Miesbacher Tracht statt. Von 13 bis 17 Uhr im Trachtenheim.

Flugplatzführung

In Oberschleißheim (Kreis München) bietet der ehemalige Hubschrauberpilot Siegfried Ziegler am Samstag von 10 bis 12 Uhr eine luftfahrthistorische Flugplatzführung an. Treffpunkt Flugwerft Schleißheim, Anmeldung bei der Volkshochschule unter www.vhsosh.de.

Alte Handwerkstradition

Über alte Handwerkstechniken können sich Interessierte am Sonntag von 11 bis 18 Uhr am Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising (Kreis Fürstenfeldbruck) informieren. Zahlreiche Handwerker mit historischer Tradition vom Schmied bis zum Bäcker stellen ihre alten Techniken vor. Eintritt: vier Euro.

Saisonstart der Furthmühle

Auch die Furthmühle bei Egenhofen (Kreis Fürstenfeldbruck) startet am Sonntag in die Saison. Und auch sie widmet sich in einer Sonderausstellung altem Handwerk in den bayerischen Dörfern. Die Ausstellung ist bis November an Sonn- und Feiertagen von 13.30 bis 17 Uhr zu besichtigen. Zudem findet am Sonntag um 15.15 Uhr eine Lesung zu „Max und Moritz auf Boarisch“ mit freiem Eintritt statt.