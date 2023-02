Seit Samstag gesucht: Suche nach Vermisster nimmt tragisches Ende

Von: Felix Herz

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Seit dem späten Samstagnachmittag wurde eine 64-Jährige aus Kleinheubach in Unterfranken vermisst. Nun teilte die Polizei traurige Nachrichten mit.

Update vom 13. Februar: „Seit Samstagnachmittag wurde eine Frau vermisst, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Sämtliche Suchmaßnahmen der Miltenberger Polizei verliefen zunächst ergebnislos, weswegen auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wurde. Zwischenzeitlich wurde die Frau tot aufgefunden“, teilte die Polizei mit.

Suche nach Frau: 64-Jährige wird vermisst – sie verließ das Haus mit ihren Wanderstöcken

Erstmeldung vom 12. Februar: Kleinheubach – Die Polizei Unterfranken wendet sich mit einer Vermisstenmeldung am Sonntag, 12. Februar, an die Bevölkerung. Es geht um eine 64-Jährige aus Kleinheubach, Landkreis Miltenberg, in Unterfranken. Wer hat die Frau gesehen?

64-jährige Frau aus Kleinheubach vermisst: Wer kann helfen?

Laut Pressemitteilung der Polizei Unterfranken verließ die vermisste Person am Samstag, 11. Februar, gegen 17 Uhr ihr Haus in der Limesstraße. Mit dabei hatte sie ihre Nordic-Walking-Stöcke. Als sie am Abend nicht zurückkehrte, meldete sie ihr Ehemann gegen 21 Uhr bei der Miltenberger Polizei als vermisst.

Noch in der Nacht begannen die Beamten mit umfangreichen Suchmaßnahmen, neben Polizeisuchhunden war auch ein Hubschrauber, das BRK und die örtlichen Feuerwehren im Einsatz. Bisher wurde die 64-Jährige jedoch nicht gefunden. Daher wendet sich die Polizei Unterfranken nun an die Bevölkerung und bittet um Hilfe bei der Suche nach ihr.

Wer hat die Vermisste gesehen?

Die vermisste 64-Jährige wird von der Polizei Unterfranken wie folgt beschrieben:

64 Jahre alt

Bekleidet mit leuchtend roter Jacke, schwarzem Stirnband, Wanderschuhen und Jeans

Führt blaue Nordic-Walking-Stöcke mit sich

Zeugen, die die 64-Jährige gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (09 37) 1 94 50 mit der Miltenberger Polizei in Verbindung zu setzen. (fhz)

