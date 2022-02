Minutenlang unter Wasser: Frau versinkt in Bayern mit Auto und schwebt in Lebensgefahr

Von: Tanja Kipke

Eine 36-Jährige ist mit ihrem Auto in einem Regenrückhaltebecken versunken und beinahe ums Leben gekommen. (Symbolbild) © David Young/dpa

In Bayern musste eine Frau von Rettungskräften reanimiert werden, nachdem sie mit ihrem Auto in ein Regenrückhaltebecken gestürzt war. Die 36-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Oerlenbach - Eine Frau ist in Unterfranken mit ihrem Auto im Wasser versunken und lebensgefährlich verletzt worden. Auf der Bundesstraße 286 bei Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen*) sei die 36-Jährige mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in ein Regenrückhaltebecken gestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor habe sich das Auto am Montag mehrfach überschlagen und den Zaun um das Becken durchbrochen.



In Unterfranken: Frau fährt in Regenrückhaltebecken und muss reanimiert werden

Der 26 Jahre alte Mitfahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien, wie die Polizei mitteilte. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei der Pkw bereits vollständig im Regenwasser versunken gewesen. „Zwei Polizeibeamte begaben sich daraufhin umgehend in das Regenrückhaltebecken und versuchten hier vergeblich, die Fahrerin aus ihrem Pkw zu befreien“, heißt es weiter. Die Frau befand sich den Angaben zufolge minutenlang unter Wasser und verlor das Bewusstsein. Schließlich zogen Feuerwehrleute den vollständig versunkenen Wagen mit einer Seilwinde aus dem Becken.

Rettungskräfte reanimierten die 36-Jährige und brachten sie und ihren Mitfahrer ins Krankenhaus. Der 26-Jährige verletzte sich nach Angaben der Polizei nur leicht, die Frau schwebe in Lebensgefahr. Am verunfallten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Beamten suchen nun zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs ein weißes Fahrzeug, welches unmittelbar vor dem Unfallhergang in Fahrtrichtung Oerlenbach fuhr. „Die Fahrerin oder der Fahrer dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich unter der (09 71) / 71 49 0 mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Verbindung zu setzen." (tkip/dpa)