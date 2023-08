Nächster Schlachthof-Skandal in Bayern: „Systematische Schlachtung von kranken Rindern“ – Gesundheitsgefahr

Von: Felix Herz

Teilen

Ein weiterer Schlachthof in Bayern sorgt für Schlagzeilen – und erneut trifft es Unterfranken. Wegen gravierender Mängel beim Tierschutz schritt nun das Landratsamt ein.

Update vom 2. August, 15 Uhr: Zu dem neuerlichen Schlachthof-Skandal sind weitere Reaktionen und Hintergründe ans Licht gekommen. Demnach habe das Video- und Bildmaterial der Tierschutzorganisation „Soko Tierschutz“ die Behörden veranlasst, den betroffenen Schlachtbetrieb zu durchsuchen. Dabei wurden kranke und nicht transportfähige Tiere entdeckt, sagte Landratsamts-Sprecherin Susanne Seidel. Außerdem seien Hygienemängel festgestellt worden. Die Behörde prüfe nun auch, ob die verantwortliche Tierärztin ihre Pflichten vernachlässigt habe – bislang werde aber nicht wegen strafrechtlicher Vorwürfe gegen die Frau ermittelt.

Schwere Vorwürfe gegen Schlachthof in Bayern – „Soko Tierschutz“: Fleisch dürfe gar nicht in den Handel

Bei der Kontrolle im Mai seien zudem zwar „mittelgradige tierschutzrechtliche Verstöße“ festgestellt worden, hier sei aber nachgebessert worden. Hinweise darauf, dass zum Teil möglicherweise kranke Tiere geschlachtet würden, hätten sich nicht ergeben.

Zum aktuellen Fall sagt der Vorsitzende von „Soko Tierschutz“, Friedrich Mülln: „Es geht um die systematische Schlachtung von kranken und schwer verletzten Rindern.“ Dieses Fleisch dürfe gar nicht in den Handel kommen, weil es eine Gesundheitsgefahr für Menschen darstellen könne. Die Kadaver gehörten in die Tierkörperbeseitigung, so Mülln.

Nächster Schlachthof-Skandal in Bayern: Reaktion Verbraucherschutzministerium

„Der Sachverhalt muss umfassend aufgeklärt werden“, teilte das bayerische Verbraucherschutzministerium mit Blick auf die Vorwürfe mit. Tierschutzverstöße seien nicht hinnehmbar. „Das Ministerium erwartet ein hartes und konsequentes Eingreifen der zuständigen Behörden. Rechtsverstöße sind konsequent zu verfolgen.“ Um den Tierschutz in großen Schlachthöfen zu verbessern, arbeite der Bund gerade daran, die Schlachtungen dort permanent mit Video überwachen zu können. Bayern unterstütze dies.

Die Grünen im Landtag sehen allerdings auch die Staatsregierung gefordert. „Es braucht mehr Kontrollen auf Schlachthöfen, Videoüberwachung an den relevanten Stellen, Aufzeichnung und Auswertung für alle Schlachtstätten“, teilte die Sprecherin für Verbraucherschutz, Rosi Steinberger, mit. „Das sind alles keine bedauerlichen Einzelfälle, sondern die Folgen der Politik dieser Regierung. Und nicht nur die Tiere, auch die Menschen in Bayern zahlen die Rechnung dafür - denn auf ihren Tellern landet das Fleisch dieser kranken und gequälten Wesen.“

Erstmeldung vom 2. August: Miltenberg – Rund zwei Wochen, nachdem ein Schlachthof-Skandal Bayern erschüttert hatte, bahnt sich bereits der nächste an – und erneut trifft es einen Betrieb in Unterfranken. Diesmal geht es um einen Schlachthof im Landkreis Miltenberg. Das Landratsamt schritt ein und untersagte den Betrieb mit sofortiger Wirkung.

Nächster Schlachthof in Bayern mit Skandal: Gravierende Mängel beim Tierschutz

Wegen gravierender Mängel beim Tierschutz hat das Landratsamt Miltenberg den Betrieb eines örtlichen Schlachthofs mit sofortiger Wirkung untersagt. Einer Sprecherin des Amtes zufolge war der Behörde Videomaterial der Tierrechtsorganisation „Soko Tierschutz“ übermittelt worden.

Das Material habe diverse Anhaltspunkte für massive Verletzungen des Tierschutzes geliefert. So habe es wohl schwerwiegende Verstöße gegen den Tierschutz beim Abladen und beim Betäuben der für die Schlachtung vorgesehenen Tiere gegeben. Daher untersuchte die Staatsanwaltschaft am Dienstag, 1. August, den betroffenen Schlachthof – und stellte fest, dass kranke und nicht transportfähige Tiere angeliefert worden seien, teilte die Sprecherin mit. Den Angaben nach war zudem die Umsetzung des betrieblichen Hygienekonzepts mangelhaft.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Konsequenzen für Betriebsleiter – erster Vorfall bereits im Mai

Die Hintergründe der schweren Vorwürfe lesen sich ähnlich wie beim Schlachthof-Skandal in Aschaffenburg vor rund zwei Wochen, wo Tiere schwer misshandelt worden sein sollen. Auch beim jetzigen Fall in Miltenberg ist eine amtliche Tierärztin involviert – sie wurde von ihren Aufgaben mit sofortiger Wirkung entbunden. Dem Betriebsleiter sowie einem Beschäftigten sei untersagt worden, weiterhin im Zutrieb, bei der Betäubung und der Schlachtung von Tieren tätig zu werden.

Der Schlachthof ist zudem nicht das erste Mal im Blickfeld der Behörden. Bei einer Kontrolle im Mai dieses Jahres wurden den Angaben zufolge bereits „mittelgradige Verstöße festgestellt, die im Nachgang behoben werden konnten“. War wohl nicht von Dauer. (fhz mit Material von dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.