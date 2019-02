Harmloser Unfall wird zur Todesfalle: Auto rast auf Autobahn in Unglücksstelle - Mann stirbt

Auf glatter Fahrbahn hat sich auf der A73 im Landkreis Coburg ein fürchterlicher Unfall ereignet: Ein Auto krachte in eine schon gesicherte Unfallstelle. Eine Person stirbt.

Untersiemau - Ein eigentlich harmloser Unfall hat sich auf der A73 für mindestens einen Beteiligten in eine Todesfalle verwandelt: Wie die Polizei mitteilt, krachte am Donnerstagnachmittag ein Auto zwischen den Ausfahrten Ebersdorf und Untersiemau in Oberfranken auf glatter Fahrbahn in die bereits abgesperrt Unfallstelle. Ein 41-Jähriger verstarb noch vor Ort, eine junge Frau wurde schwer verletzt.

Zunächst waren den Angaben zufolge ein Pkw und ein Lkw miteinander kollidiert. Verletzte gab es bei diesem Unfall nicht. Ein Streifenwagen der Polizei sicherte den Standstreifen, auf dem die beiden Fahrzeuge standen. Während die Beamten den Unfall aufnahmen fuhr dann ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle.

Schlimmer Unfall auf der A73: 33-Jähriger kracht in Streifenwagen - Fahrzeuge erfassen zwei Menschen

Nach ersten Erkenntnissen war ein 33-Jähriger mit seinem Audi nach links von der Fahrbahn abgekommen, in die Leitplanke gefahren und schließlich in den Streifenwagen geschleudert. Die Fahrerin des in die ersten Kollision verwickelten Pkw und der Fahrer des Lkw wurden von den Fahrzeugen erfasst. Der 41 Jahre alte Lastwagenfahrer aus Rumänien erlag seinen schweren Verletzungen.

Auch ein Polizist wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ermittelt wird nun, wie es zu dem folgenreichen zweiten Zusammenstoß kommen konnte. Die A73 war am Donnerstagabend für die Ermittlungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Suhl komplett gesperrt.

