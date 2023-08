Bergsteiger stürzt 30 Meter ab und schlägt an Fels auf – Hüttenwirt unterstützt Bergretter

Von: Katarina Amtmann

Bei einem 30 Meter tiefen Sturz verletzte sich ein Bergsteiger schwer. Einsatzkräfte retteten den Mann und brachten ihn in eine Klinik.

Berchtesgaden - „Die schweren Unfälle nehmen kein Ende“, schreibt das Bayerische Rote Kreuz Kreisverband Berchtesgadener Land in einer Pressemitteilung vom Montag, 21. August. An dem Tag gingen kurz nach 13 Uhr gleich mehrere Notrufe „von der Blaueishütte am Hochkalter und anderen Bergsteigern an der Schärtenspitze ein, die Hilferufe gehört und einen rund 30 Meter tiefen Sturz ins Seil eines Kletterers aus Niedersachsen mitbekommen hatten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Hilferufe von Bergsteiger: Mann verletzt sich bei Sturz schwer an Kopf und Rückgrat

Der Mann hatte sich in rund 2000 Metern Höhe verstiegen und war dann ohne weitere Zwischensicherungen 30 Meter tief ins Seil gestürzt. Dabei schlug der Mann am Fels auf und verletzte sich schwer am Kopf und Rückgrat.

„Der Hüttenwirt und Bergretter aktivierte an der Hütte ein Funk-Gateway zur besseren Netz-Abdeckung im Blaueis, klärte vor Ort die genaue Lage ab und konnte gemeinsam mit den Leitstellen-Disponenten und den weiteren Anrufern eingrenzen, woher die Hilferufe kamen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Notarzthubschrauber „Alpin Heli 6“ nahm an der Blaueishütte den Ramsauer Bergretter ans Tau und flog ihn zum Verunfallten in die Wand.

Per Hubschrauber und Tau-Bergung holten die Retter den Mann aus der Felswand. © BRK BGL

Bergsteiger kommt per Hubschrauber ins Salzburger Unfallkrankenhaus

Geländebedingt musste der Verletzte sitzend in einer Crash-Rettung ausgeflogen werden. Er wurde sofort am Zwischenlandeplatz notärztlich versorgt, bevor er weiter zum Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen wurde.

Am Samstag war eine Frau bei einer Bergtour im Berchtesgadener Land zusammengebrochen. Sie starb trotz Reanimationsversuchen. (kam)

