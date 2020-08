Unwetter in Bayern: Ausuferungen und Überschwemmungen drohen - Warnstufe für Landkreis erhöht - Schnee möglich

Die Wetter-Lage in Bayern könnte am Wochenende gefährlich werden. KATWARN hat bereits für weite Teile Bayerns ausgelöst. Es drohen Dauerregen, Hochwasser und sogar Erdrutsche.

Ein Unwetter-Ereignis zieht auf Bayern zu.

Für weite Teile Bayerns hat die Warn-App KATWARN ausgelöst.

ausgelöst. In München und der Umgebung drohen Dauerregen, Überflutungen und sogar Erdrutsche.

Update vom 30. August, 8.13 Uhr: Heute ist der dritte Tag in Folge, an dem große Teile Bayerns unter einer dicken Regenglocke versinken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch weiterhin vor Starkregen in einem Band vom Allgäu bis zum Bayerischen Wald. Aber auch der Norden des Freistaats wird heute nicht auf den Regenschirm verzichten können. In der Oberpfalz soll sogar sehr ergiebig regnen. Für das Berchtesgadener Land gibt es dazu noch eine Unwetterwarnung. Hier kann es gewittern. Dabei erreichen die Höchstwerte kaum die 20 Grad. Die Tiefstwerte liegen im Allgäu bei 14 Grad. Auf der Zugspitze - bei frischen drei Grad - kann der Regen auch in Schnee übergehen.

Durch den anhaltenden Niederschlag, besonders auch in Österreich, hat der Hochwassernachrichtendienst Bayern nun für den Landkreis Rosenheim seine Warnstufe erhöht. Der Inn und seine südlichen Zubringer führen sehr viel Wasser, heißt es dort. Deshalb werde wohl der Inn-Pegel die Meldestufe eins überschreiten und es drohen Ausuferungen und Überschwemmungen. Für Städte und Gemeinden am Inn besteht aber noch keine Gefahr, so das Bayerische Landesamt für Umwelt.

Dauerregen in Bayern: Vor allem im Allgäu kommt einiges runter

Update vom 29. August, 16.27 Uhr: Ein Ende des Dauerregens in Bayern ist nicht in Sicht. Im Allgäu wurden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) heute schon Niederschläge von 10 bis 30 l/m² beobachtet. Im Laufe des Tages und auch Morgen werden sogar Niederschlagsmengen zwischen 40 l/m² und 70 l/m² erwartet.

Update vom 29. August, 8.31 Uhr: Tief Lynn hat Bayern erreicht. Heute bleibt es deshalb zwischen den Alpen und dem Oberpfälzer Wald regnerisch, „vor allem im Allgäu zum Teil ergiebiger Regen.“ Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). „Richtung Franken trotz vieler Wolken weitgehend trocken. Dort bis 22, sonst 17 bis 20, im Allgäu nur um 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.“

Aktuell präsentiert sich das Wolkenbild fast wie mit dem Lineal gezogen. Von Südwest nach Nordost zieht sich die Front von Tief #Lynn. Vom Allgäu bis zum Bayerischen Wald gibt es #Dauerregen. Im Norden und Westen hingegen mehr #Sonne./V pic.twitter.com/OHCqor9YKD — DWD (@DWD_presse) August 29, 2020

Noch bis Montag (31. August) gilt die Warnung des DWD vor Dauerregen. Auch die Warn-App KATWARN hatte deshalb für München und das Umland ausgelöst.

Tief Lynn erreicht Bayern: Wetter wird ungemütlich - Bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter

Update vom 28. August, 19.46 Uhr: Inzwischen hat Tief Lynn Bayern erreicht. In einem Band vom Bodensee bis zum Bayerischen Wald regnet es teilweise ergiebig. So kann bis zum Montag bis zu 90 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen. Im Allgäu können es sogar 120 Liter sein, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Nacht auf Samstag kündigt er außerdem Starkregen in Alpennähe an. Dort können innerhalb von drei bis sechs Stunden zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter runterkommen. Am Samstag nimmt dann vor allem in Franken die Regenwahrscheinlichkeit stark ab. Es bleibt aber bewölkt. Nur im Süden Bayerns bleibt es regnerisch. Das Thermometer steigt dabei im Norden des Freistaats auf bis zu 23 Grad. Im verregneten Süden erreicht es maximal 20 Grad. Im Allgäu sogar nur 15 Grad.

Wetter in Bayern: Hochwassergefahr für mehrere Landkreise

Update von 13.07 Uhr: Am Vormittag hat die Warn-App KATWARN ausgelöst: In München und dem Umland droht Dauerregen, Überflutungen oder sogar Erdrutsche sind möglich (siehe Erstmeldung). Auch der Hochwassernachrichtendienst Bayern hat nun reagiert und eine „Vorwarnung Hochwassergefahr“ für die Landkreise Lindau (Bodensee), Oberallgäu, Unterallgäu, Ostallgäu sowie die Städte Kempten, Memmingen und Kaufbeuren herausgegeben: „Infolge dessen kommt es an den Bächen und Flüssen in den Flussgebieten von Iller, Wertach und Lech sowie an den kleineren Donauzuflüssen wie Günz und Mindel und im Westallgäu zu steigenden Wasserständen.“

Aufgrund der aktuell niedrigen bis sehr niedrigen Abflüsse „werden jedoch nur stellenweise kleine Ausuferungen im Laufe des Sonntags erwartet. Dabei kann vereinzelt an Iller, Wertach und Günz die Meldestufe 1 knapp erreicht werden“, so der Hochwassernachrichtendienst weiter.

Unwetter-Gefahr! KATWARN löst für weite Teile Bayerns aus - Wetterdienst warnt für mehrere Tage

Erstmeldung vom 28. August, 9.43 Uhr: München - Zum Wochenende wird das Wetter* in Bayern ungemütlich und vor allem nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen bereits im Verlauf des Freitags immer dichtere Wolken auf. In Franken droht bereits am Vormittag erster Regen. Später regnet es dann im ganzen Freistaat, vereinzelt kommt es auch zu Gewittern mit Starkregen und Sturmböen*.

München: KATWARN löst aus - Dauerregen in der Landeshauptstadt

Für München hat bereits die Warn-App KATWARN ausgelöst. Dort heißt es mit Bezug auf den Deutschen Wetterdienst: „Es tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 60 l/m² und 90 l/m² erwartet.“

Die Unwetter-Warnung gilt allerdings nicht nur für München sondern auch für alle umliegenden Landkreise bis zum Alpenrand.

+ KATWARN hat für München ausgelöst: Es droht Dauerregen. © Screenshot KATWARN

Bayern-Wetter: KATWARN löst für München aus: „Hochwasser und Überflutungen möglich“

Die Warnung gilt vom Freitagabend (28. August) um 18 Uhr bis Montagnacht (31. August, 0 Uhr). „Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich“, so KATWARN zu den möglichen Gefahren. Auch Erdrutsche können auftreten. „Schließen Sie alle Fenster und Türen!“, heißt es weiter.

Achtung es läuft eine Unwetterwarnung in Süddeutschland vor ergiebigem Dauerregen (gültig ab heute Abend 18:00 Uhr). /Vhttps://t.co/YyavIupCR4 — DWD (@DWD_presse) August 28, 2020

Nach heftigen Regenfällen war die B2 in Richtung Garmisch-Partenkirchen teilweise überflutet und gesperrt.

DWD warnt in München vor Dauerregen: Warnkarte leuchtet rot und orange

Auch die Warnkarte des DWD ist besonders um München rot eingefärbt. Dort tritt der bereits erwähnte Dauerregen mit bis zu 90l/m² auf. Der Regen zieht aber wohl durch ganz Bayern. Denn auch nordöstlich von München droht Dauerregen. „Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 45 l/m² und 70 l/m² erwartet“, wie der DWD weiter berichtet.

Bis in die Nacht zum Montag hinein drohen zwischen dem Allgäu und dem Bayerischem Wald Regenmengen zwischen 50 und 90, im Allgäu sind zum Teil bis 120l/m² wahrscheinlich, wie der DWD weiter berichtet.

+ Dauerregen zieht über Bayern. Besonders betroffen: Die Landeshauptstadt München. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

Im Landkreis Miesbach spitzte sich kürzlich die Hochwasserlage zu. Die Pegel von Schlierach, Leitzach, Mangfall, Schliersee und Tegernsee stiegen. Straßen waren überflutet und gesperrt.

Bayern-Wetter: Sturm und Regen sorgten Anfang August für Hochwasser

Kaum Schäden hat der Starkregen in der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen verursacht. Umso schwerwiegender sind die Folgen auf manchem Wanderweg in dem Gebiet.

