Amtliche Warnung vor schwerem Unwetter in Bayern: Mehrere Regionen betroffen

Aktuell besteht für mehrere Landkreise in Bayern eine Unwetterwarnung.

Gewitter im Anmarsch

von Klaus-Maria Mehr schließen

Der Deutsche Wetterdienst warnt deutlich vor schweren Unwettern am Dienstagabend in Bayern. Die Gewitter-Lage wird noch bis zur Nacht andauern.

Update, 18.49 Uhr: Die Unwetterlage in Franken ist vorbei. Die Warnung wurde aufgehoben. Nun gilt eine Unwetterwarnung für den Alpenraum, vor allem das Allgäu. Betroffen sind folgende Landkreise:

Oberallgäu

Ostallgäu

Kempten

Kaufbeuren

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

Die Warnung für diese Landkreise gilt bis 20 Uhr. Es besteht eine Unwetterarnung vor schwerem Gewitter. Im Wortlaut: „Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.“

Update, 17.44 Uhr: Inzwischen liegt auch fürs Allgäu eine schwere Unwetterwarnung vor: „Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.“ Die Warnung gilt bis 19 Uhr.

München, 8. Juni, 17.01 Uhr: Die Gewitter-Saison ist in vollem Gange. Bereits vergangene Tage haben lokale Unwetter-Ereignisse schwere Überflutungen und Schäden in unterschiedlichen Regionen Bayerns ausgelöst. Hier ein Überblick über die jüngsten Unwetter-Folgen in Bayern.

Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter in Bayern: Franken besonders betroffen

Auch am Dienstagabend warnt der Deutsche Wetterdienst deutlich vor schweren Unwettern* in Bayern. Aktuell vor allem in Mittelfranken Gewitter und Starkregen. Die gesamte Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen* ist auf der DWD-Warnkarte rot eingefärbt. Das heißt, es liegt eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier möglichen Stufen vor. Der Wetterdienst warnt im Wortlaut:

„Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.“

Betroffen sind aktuell die Landkreise und Städte:

Donau-Ries

Neuburg-Schrobenhausen

Eichstätt

Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Ansbach

Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Fürth

Nürnberg

Nürnberger Land

Roth

Erlangen

Bamberg

Kitzingen

Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter am Dienstag: Oberpfalz und Oberland ebenfalls Warnraum

Ebenfalls vor schweren Gewittern, allerdings mit niedrigerer Warnstufe wird im gesamten Oberland (Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen) sowie in der Oberpfalz (Regensburg, Cham, Neumarkt) gewarnt. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

