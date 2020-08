Heftiger Regen löst Hangrutsch aus: Vier Haushälften in Oberbayern von Erde verschüttet - Polizei mit Befürchtung

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle in Bayern kam es im Berchtesgadener Land zu einem Hangrutsch. Mindestens ein Haus ist betroffen. Aktuell läuft ein Großeinsatz.

Durch die Unwetter in Bayern kam es im Berchtesgadener Land zu einem Hangrutsch.

Mindestens ein Haus ist betroffen, heißt es laut Polizei.

Aktuell läuft ein Großeinsatz.

Update, 16.05 Uhr: Als es zu dem Hangrutsch in einem Ortsteil in Anger im Berchtesgadener Land kam, bei dem zwei Doppelhäuser teilweise von Erde begraben wurden, waren bereits Einsatzkräfte vor Ort. Diese waren ursprünglich angerückt, um einen wegen des Dauerregens vollgelaufenen Keller auszupumpen.

Aktuell behalten Feuerwehr und das Technische Hilfswerk die Lage im Blick. Die Polizei warnte davor, dass der Hang noch weiter abrutschen könnte (siehe Update von 12.10 Uhr).

Unwetter in Bayern: Zwei Doppelhäuser teilweise von Erdmassen verschüttet - Anbau von Geröll begraben

Update, 13.34 Uhr: Offenbar wurden zwei Doppelhäuser - insgesamt vier Haushälften - auf einer Höhe bis zu zweieinhalb Metern teilweise von den Erdmassen verschüttet. Das berichtete Rosenheim24.de*, nach Informationen von vor Ort. Vollständig von Geröll begraben wurde ein Anbau. Weitere Bilder des Großeinsatzes nach dem Hangrutsch bei Anger* finden Sie ebenfalls bei Rosenheim24.de*.

Unwetter in Bayern löst Hangrutsch aus: Doppelhaus von Erde verschüttet - Polizei mit Befürchtung

Update, 12.10 Uhr: Nun gibt es weitere Details zu dem Hangrutsch in Anger. Der Wiesenhang war wegen des Dauerregens abgerutscht und hat ein größeres Wohnhaus beschädigt.

+ Erdrutsch im Berchtesgadener Land: Mindestens ein Haus zum Teil wurde verschüttet. © Hans Lamminger

Verletzte gab es bislang keine, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll nun ein Gutachter den Schaden beurteilen. Die angrenzenden Häuser wurden zunächst ebenso wie das unmittelbar betroffene Gebäude geräumt. „Der Hang könnte ja noch weiter abrutschen“, erklärte der Sprecher.

Heftiger Regen löst Hangrutsch aus: Doppelhaus in Oberbayern von Erde verschüttet - Großeinsatz läuft

Erstmeldung vom 4. August 11.29 Uhr:

Anger - Aufgrund der Unwetter in Bayern mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen kam es in Vachenlueg, einem Ortsteil von Anger im Berchtesgadener Land, am Dienstagmorgen gegen 10.10 Uhr zu einem Hangrutsch. Mindestens ein Haus sei betroffen, so die Polizei. Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin, dass es sich um ein Doppelhaus handle. Mindestens das Erdgeschoss sei von Erde verschüttet. (nema) (*Rosenheim24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)

Nach derzeitigem Stand gibt es laut Polizei keine Verletzten. Einsatz- und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wetter-Warnung für Bayern: Regional sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben - auch die Warn-App KATWARN wurde ausgelöst.