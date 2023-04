Unwetter-Front rollt auf Bayern zu: Sturmwarnung für gesamten Freistaat – dazu kommt Dauerregen

Von: Klaus-Maria Mehr, Katarina Amtmann

Das Bayern-Wetter hat es am Wochenende in sich. Der Samstag wartet mit Sturm und Dauerregen auf. Der Wetter-Überblick für den Freistaat.

Update, Samstag (1. April), 11.01 Uhr: Auch, wenn aktuell noch in vielen Regionen, vor allem im Osten Bayerns noch die Sonne lacht. Der Wetter-Frieden ist nur von kurzer Dauer. Eine Unwetter-Front mit Sturm und Dauerregen rollt zur Stunde von Westen auf den Freistaat zu. Im nördlichen Oberfranken um Bayreuth und Hof warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Dauerregen. Genauso in Niederbayern von Straubing bis Passau. Es werden Niederschlagsmengen von 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Für ganz Bayern liegt eine Sturmwarnung vor. Dazu kommt Dauerregen. Die Wetterwarnungen gelten den gesamten Samstag. © Imago/DWD

Sturmwarnung für ganz Bayern herausgegeben – dazu viel Regen

Dazu weht ein kräftiger Wind aus südwestlicher Richtung. Der DWD rechnet mit Sturmböen von 75 bis 85 km/h Windgeschwindigkeit. Deshalb hat die Behörde für fast den gesamten Freistaat eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Einzig ausgenommen ist der äußerste Nordosten Bayerns, also Oberfranken, wo, wie oben beschrieben, dagegen Dauerregen zu erwarten ist.

Ursprünglicher Artikel, Freitag (31. März): München – Der März endet in Bayern nass. In Oberfranken sorgte der Regen in Kombination mit der Sonne aber für ein beeindruckendes Naturschauspiel. Regenbogen strahlten hell am Himmel, wie Fotos zeigen.

Wetter in Bayern: DWD warnt fürs Wochenende

Der Freitag, 31. März, startete im Freistaat teilweise trocken. In München ist hin und wieder sogar etwas blauer Himmel durch die dichten Wolken zu sehen. Regen fiel am Morgen zunächst nicht. Trotzdem könnte es ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für weite Teile Bayerns.

Zwischen 12 und 20 Uhr liegt am Freitag eine amtliche Warnung vor Sturmböen vor. Mitten im Warngebiet liegt auch München. Die Wetter-Warnung gilt aber für weite Teile des Freistaats, zum Beispiel auch für das gesamte Alpenvorland, weite Teile Niederbayerns sowie Teile Mittelfrankens und der Oberpfalz. Dazu heißt es von Seiten des DWD: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h und 75 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h gerechnet werden.“

Es wird ungemütlich in Bayern. © IMAGO / Gottfried Czepluch / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

DWD gibt Wetter-Warnungen für Bayern heraus: Schwere Sturmböen und Dauerregen

Das sind jedoch noch nicht die einzigen Wetter-Warnungen. Im Alpenvorland sind zwischen Freitag (12 Uhr) und Samstag (20 Uhr) sogar schwere Sturmböen möglich. In der Oberpfalz gilt bis Sonntag eine Warnung vor Dauerregen, in Nordbayern drohen Windböen (auf der Warnkarte gelb eingefärbt).

