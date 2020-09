Warnung vor Erdrutschen und Überflutungen: Einem Landkreis in Bayern droht tagelang erhebliches Unwetter

Das Wochenende dürfte für viele Bayern ungemütlich werden. Ein Wetter-Experte warnt sogar vor Schnee. Der News-Ticker für den Freistaat.

Der Herbst ist nun in Bayern angekommen - samt Temperatursturz und Dauerregen.

Ein Wetter-Experte kündigt zudem bereits den „ersten Aufschrei des Frühwinters" an.

Alle Informationen im News-Ticker.

Update, 24. September, 14.14 Uhr: Nun zeigt sich der Herbst von seiner ungemütlichen Seite. Im Süden ist sogar ein „erster Aufschrei des Frühwinters“ zu erwarten (siehe Update vom 24. September, 6.55 Uhr). Für den Süden des Freistaats gelten nun auch amtliche Wetterwarnungen. Vor „markantem Wetter“ der Stufe 2 warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten in der Region um Memmingen bis zu Bad Reichenhall im Südosten. Die Warnungen gelten außerdem auch für die Kreise Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen.

Besondere Gefahr droht zudem rund um Sonthofen und Oberstdorf. Hier warnt der DWD vor Unwettern der Stufe 3. Zu erwarten ist dort ergiebiger Dauerregen, der von Donnerstag (24. September) ab 18 Uhr bis zum Samstag (26. September), 18 Uhr, anhalten kann. „Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 70 l/m² und 90 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen um 120 l/m² erreicht“, heißt es wörtlich in der DWD-Warnung.

Wegen des Dauerregens gilt eine Warnung vor Hochwasser. „ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. (Details: www.hochwasserzentralen.de). Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen!“, so der Deutsche Wetterdienst.

„Erster Aufschrei des Frühwinters“: Wetter-Experte gibt denkwürdige Prognose ab - heftiger Temperatursturz

Update 24. September, 6.55 Uhr: Sonnenschirm rein, Regenschirm raus: Die nächsten Tage kommt ein Temperatursturz mit Regen auf den gesamten Freistaat zu. „Der Herbst bricht jetzt mit aller Macht in Bayern herein“, sagte Reik Schaab vom Deutschen Wetterdienst (DWD). In der Nacht zum Freitag wird es neben gebietsweise kräftigen Schauern auch Gewitter geben. Die Höchstwerte sollen am Freitag zwischen 12 und 16 Grad liegen.

Am längsten verwöhnt vom Spätsommer wurde Unterfranken - zum Bedauern der Landwirtschaft. Wo das Thermometer teilweise am Mittwoch noch über 25 Grad anzeigte, sollen die Temperaturen ab Freitag auf etwa 12 Grad fallen - samt lang ersehnter Regentropfen. „Der Boden staubt schon an der Oberfläche“, sagte Alfons Baumann vom Bayerischen Bauernverband. Einige Bauern hätten deshalb die Wintergerstensaat verschoben und warten, bis der Boden das Regenwasser aufgenommen hat, das ab Freitag runterprasseln soll.

Schönes Wetter übers Wochenende kann laut Schaab vom Wetterdienst „getrost vergessen“ werden: „Das Wochenende wird zutiefst herbstlich.“ Den Süden erwarte sogar ein „erster Aufschrei des Frühwinters“: Vor allem im Alpenvorland und im Bayerischen Wald fallen die Temperaturen unter zehn Grad. In den Bergen ist am Wochenende auf 1200 bis 1400 Metern Höhe sogar mit Schneefall zu rechnen. „Auch im Bayerwald werden die Gipfel mit Schnee bepudert“, sagte Schaab.

Heftige Gewitter in Bayern: DWD spricht Warnung aus - Gefahr droht gleich in mehreren Landkreisen

Update, 23. September, 17.30 Uhr: Auch für den Mittwochabend sind Wetter-Warnungen angekündigt. Betroffen ist der Raum Bad Tölz - doch auch in den angrenzenden Landkreisen Starnberg, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen könnte es ungemütlich werden. Die Warnung der Stufe 2 vor „markanten Gewittern“ gilt von 17.28 Uhr bis 18.30 Uhr. Wortwörtlich heißt es in der DWD-Warnung: „Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).“

+ Der DWD warnt rund um die Region Bad Tölz vor starken Gewittern. © Screenshot DWD

Bereits am Dienstagabend war es in mehreren Teilen Bayerns zu starken Gewittern gekommen - eine Ortschaft wurde sogar von Wassermassen überflutet (siehe Update vom 23. September, 11.03 Uhr).

Schwere Gewitter in Bayern: DWD mit Warnung - Mehrere Landkreise stark betroffen - Ortschaft überflutet

Update, 23. September, 11.03 Uhr: Die schweren Unwetter im Freistaat haben erste Folgen. Wie pnp.de berichtet, wurde besonders Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) in Richtung Wörth an der Isar sowie der Bereich Ergoldsbach von starken Regenfällen getroffen. Dort wurden dem Bericht nach mehrere Straßen überflutet.

Wetter in Bayern: Starkregen hat Folgen - Bayerischer Ort überflutet

Bei Oberellenbach ist demnach auch eine Böschung durch den Starkregen auf die Straße gerutscht.

Update vom 23. September, 09.38 Uhr: Auch am Mittwochmorgen ist es in einigen Teilen Bayerns ungemütlich. Besonders im nordöstlichen Oberbayern um den Landkreis Erding bis hin nach Niederbayern, wo besonders die Landkreise Landshut und Straubing gelten Unwetterwarnungen vor „schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen“, warnt der Deutsche Wetterdienst. Die Wetterkarte des DWD ist Niederbayern rot gefärbt. Die Warnungen gelten vorerst bis 10.30 Uhr.

Update von 22.10 Uhr: Aktuell liegt für den Kreis Oberallgäu eine Warnung vor starkem Gewitter vor, sie gilt bis 23 Uhr. Für den Kreis Ravensburg, an der Grenze zu Bayern, liegt sogar eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter vor. Bis 23.30 Uhr drohen dort heftiger Starkregen und Hagel, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Gleiches gilt für den Bodenseekreis.

Wetter in Bayern: Starke Gewitter im Ostallgäu - DWD warnt

Update von 21.03 Uhr: In Bayern wird es wieder ruhiger. Nachdem es am Abend für mehrere Landkreise im Freistaat Warnungen gab, liegt jetzt nur noch eine vor. Im Kreis Ostallgäu drohen bis 22 Uhr starke Gewitter. Dazu schreibt der Deutsche Wetterdienst: „Von Südwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel.“

Update von 20.09: Nach und nach gibt es Entwarnung. Für die Landeshauptstadt München liegt mittlerweile keine Warnung mehr vor. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst noch in den Kreisen Ostallgäu, Oberallgäu und Garmisch-Partenkirchen vor starkem Gewitter. Die Warnung ist bis 21 Uhr gültig.

Schwere Gewitter drohen in Bayern: DWD warnt - sechs Landkreise besonders betroffen

Update von 19.42 Uhr: Auf der Warnkarte des DWD ist mittlerweile kein Landkreis mehr rot eingefärbt. Für die Landkreise Ostallgäu, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Starnberg und München gilt allerdings nach wie vor eine Warnung vor starkem Gewitter. Die Warnung gilt noch bis 20 Uhr.

+ In und um München gilt eine Warnung des DWD. © Screenshot DWD

Starke Gewitter in München: Deutscher Wetterdienst warnt

Update von 19.13 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Warnung für München mittlerweile abgeschwächt. Statt vor schwerem Gewitter wird nun vor starkem Gewitter gewarnt. Dazu schreibt der DWD: „Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 40 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.“

Neben Bad Tölz-Wolfratshausen und Starnberg liegt nun auch im Landkreis Weilheim-Schongau eine Warnung vor schwerem Gewitter vor.

Unwetter in Bayern: München liegt auf Warnkarte des DWD im roten Bereich

Update von 18.26 Uhr: Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt mittlerweile auch für München und Umgebung. Die Landeshauptstadt liegt auf der Warnkarte des DWD nun ebenfalls im roten Bereich. Dort drohen starke Gewitter. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 40 l/m². Auch Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h und kleinkörniger Hagel sind möglich. Die Warnung in und um München gilt bis 20 Uhr.

Für große Teile Deutschlands ist heute noch ein #spätsommerlicher Tag mit viel Sonnenschein. Nur in Süddeutschland bilden sich am Nachmittag und am Abend vereinzelte #Gewitter. Dabei ist örtlich #Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit möglich. /V pic.twitter.com/mGJIbzih5V — DWD (@DWD_presse) September 22, 2020

Schwere Gewitter drohen in Bayern: DWD warnt - zwei Landkreise besonders betroffen

Erstmeldung vom 22. September, 18 Uhr: München - Das Wetter* in Bayern wird ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor schwerem Gewitter* mit heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben. Die Warnung gilt in den Kreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach. Sie ist gültig bis 19 Uhr am Dienstagabend (22. September).

Warnung vor schwerem Gewitter in Bayern: Starkregen, Windböen und Hagel drohen

Dazu schreibt der DWD: „Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 40 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen* mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.“

+ Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in Bayern. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

DWD warnt vor schwerem Gewitter in Bayern: „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“

Weiter heißt es: „ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich (Details: www.hochwasserzentralen.de). Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“ *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Das Bayern-Wetter: Die Vorhersage im Video

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns.

Rubriklistenbild: © Screenshot Deutscher Wetterdienst