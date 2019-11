Wetter-Chaos am Brenner überrascht Tausende Urlauber - Reporter erläutert Ausmaß

Was eigentlich als erholsames Wochenende im Ahrntal geplant war, wurde für tz-Reporter Uli Heichele und seine Frau durch die Schneewalze am Brenner zu einer Tour ins Mega-Chaos.

Mitten im November rollt eine Schneewalze über die südlichen Alpen hinweg. Lawinen donnern ins Tal, Bäume brechen reihenweise unter der Schneelast zusammen. Mittendrin im weißen Chaos strandete gestern der Lokal-Vize Uli Heichele (43).

+ ... und am Brenner. © dpa Der Münchner war am Freitag mit seiner Frau ins Ahrntal gefahren, um dort beim Schwimmen, Saunieren und Spazierengehen auszuspannen. Ans Spazierengehen war schon nicht zu denken. Heichele: „Seit Freitag hatte es schon ständig geschneit, die Wanderwege waren dicht, und irgendwo auf den Berg zu fahren war auch nicht möglich, da hätte man Schneeketten gebraucht.“

Der heftige Schneefall knickte Bäume reihenweise um

Gestern früh um 9 Uhr startete das Paar wieder Richtung Heimat. „Wir hatten schon Glück, weil überall schon die ersten Straßensperren gemeldet waren.“ Der heftige Schneefall hatte Bäume reihenweise knicken lassen. Viele Südtiroler Täler sind wegen Lawinen oder der Gefahr weiterer Abgänge von der Außenwelt abgeschnitten. Am Teufelsegg im Schnalstal liegen 2,78 Meter Schnee, während es in tieferen Lagen Dauerregen gibt. Kärnten bereitet sich schon auf Hochwasser und Muren vor.

+ Uli Heichele unterwegs am Brenner Bei den Heicheles lief es bis zur Brennerautobahn gut. Doch kaum, dass sie auf der Schnellstraße waren, standen sie im Stau. Was sie noch nicht wussten: Der schwere Nassschnee hatte bei Franzensfeste einige Bäume in die Oberleitung der Brennerbahn kippen lassen, das Kabel stürzte auch auf Autobahn und Bundesstraße, alle drei Verkehrsadern wurden gesperrt. Heichele: „Schließlich haben die Arbeiter die Leitplanken abgeschraubt und alle Autofahrer mussten wieder Richtung Süden umdrehen.“ An der Ausfahrt Brixen wieder Schneckentempo – die Mautstation. Immerhin durften die Autofahrer passieren, ohne zu zahlen.

Die Heicheles beschließen, erst mal Mittag zu essen. Just in dem Moment, als sie endlich einen Restauranttisch haben, kommt im Radio die Meldung: Autobahn wieder frei! Also steigen die Heicheles wieder ins Auto, um um 14 Uhr da loszufahren, wo sie drei Stunden vorher schon mal waren. Um 16 Uhr passierten sie den Brenner. Ankunft in München: 19 Uhr, nach fast zehn Stunden Fahrt. Und wie sieht es hierzulande aus? Auch für viele Teile Deutschlands gibt es Warnungen vor Frost und Glätte.

