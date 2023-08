„Dauerregen, Sturmböen, Gewitter“: Zeitweise ganz Bayern von Wetter-Warnungen betroffen

Von: Felix Herz

Der August beginnt, wie der Juli weitgehend endete: mit Gewittern samt Regen, Sturmböen und niedrigen Temperaturen. Für Dienstag gab der DWD sogar Warnungen heraus.

Update vom 2. August, 10 Uhr: Auch am Mittwoch, 2. August, zeichnet sich ein sehr turbulenter Wettertag ab. Auf eine kurzzeitige Warmfront folgt im Freistaat eine Kaltfront mit Gewittern. Die neuen Entwicklungen lesen Sie hier.

Update vom 1. August, 19.20 Uhr: Mittlerweile scheint sich die Wetterlage in Bayern zu beruhigen, viele Kreise und Städte liegen wieder im „grünen Bereich“. Das bedeutet: Keine Warnungen des DWD. Aktuell gelten nur noch Warnungen für den Süden und Südosten, diese sollen aber auch weitestgehend gegen 20 Uhr auslaufen. In den Kreisen Oberallgäu und Ostallgäu wird noch bis Mitternacht vor Sturmböen gewarnt, in den Kreisen Berchtesgadener Land und Traunstein gilt die Warnung noch bis 6 Uhr am Mittwochmorgen.

„Dauerregen, Sturmböen, Gewitter“: Wetter-Warnung für Bayern am Dienstag – jetzt alle Regionen betroffen

Update vom 1. August, 16.16 Uhr: Die Warnkarte des DWD leuchtet weiterhin gelb und orange, für ausnahmslos ganz Bayern gelten Wetterwarnungen - mittlerweile auch für den zuvor warnungsfreien Südosten des Freistaats.

In München gelten aktuell zwei Warnungen: Eine vor starkem Gewitter (bis 18 Uhr) und eine vor Windböen (bis 19 Uhr). Am Alpenrand gelten neben Gewitterwarnungen auch Warnungen vor Windböen und Sturmböen - letztere sind teils bis zum Mittwochmorgen um 6 Uhr gültig. Im Norden Bayerns gilt noch bis 19 Uhr eine Warnung vor Windböen.

„Dauerregen, Sturmböen, Gewitter“: Wetter-Warnung für Bayern am Dienstag – fast alle Regionen betroffen

Erstmeldung vom 1. August, 7.59 Uhr: München – Statistisch gesehen war der Juli 2023 zu warm: Im Vergleich zur international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 lagen die Temperaturen ganze 2,6 Grad darüber. Und das trotz des Wettereinbruchs zur Monatsmitte, der in ganz Bayern für viel Sommer-Ernüchterung sorgte. Hoffnung auf eine baldige Trendwende im August hatten dann nur wenige Menschen, vor allem als sich die ersten Prognosen verbreiteten. Diese scheinen sich zumindest am Dienstag, 1. August, zu bestätigen.

Der Dienstag war in Bayern ungemütlich. © IMAGO / Jan Eifert

Gewitter, Sturmböen und Dauerregen am Dienstag: DWD warnt für Bayern

Die Wetter-Karte des DWD zeigt am Dienstag einen bunten Mix verschiedener Warnung – diejenige für Hitze fehlt allerdings. Stattdessen warnen die Meteorologen fast für den gesamten Freistaat vor den unterschiedlichsten Gewitter-Erscheinungen. Bis 15 Uhr gibt es demnach in Südbayern, einschließlich München, eine Warnung vor Sturmböen: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h aus südwestlicher Richtung auf“, heißt es dazu beim Deutschen Wetterdienst.

Am Dienstagmorgen wird es ungemütlich in Bayern. Der DWD warnt vor Sturmböen und Dauerregen, auch mit einzelnen Gewittern ist zu rechnen (Symbolbild). © Panthermedia / IMAGO / Screenshot Deutscher Wetterdienst / Merkur-Collage

Rund um Miesbach, Bad Tölz und Rosenheim ist es immerhin nur eine Warnung der Stufe eins vor Windböen, drumherum gilt die Warnung der Stufe zwei.

Die Warnung der Stufe eins vor Windböen, so zeigt es die Warnkarte des DWD, gilt zudem für weite Teile der Oberpfalz, Mittelfrankens und Unterfrankens. Hier warnt der DWD aber bei Regen zusätzlich vor Sturmböen: „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden.“

DWD-Warnung: Dauerregen in Unter- und Oberfranken – Ausblick auf den Tag

Im westlichen Unterfranken sowie in weiten Teilen Oberfrankens gibt es zudem eine bis 12/13 Uhr gültige DWD-Warnung vor Dauerregen. „Es tritt Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 30 Liter pro Quadratmeter und 40 Liter pro Quadratmeter erwartet.“

Beim Blick auf den restlichen Tagesverlauf dürfte sich weitere Ernüchterung breit machen. So schreibt der Deutsche Wetterdienst, dass bis zum Abend eine Kaltfront den Freistaat überquert. Dahinter ströme weiter „recht kühle Meeresluft“ nach Bayern. Im gesamten Tagesverlauf seien zudem lokale Gewitter möglich. Die Hoffnung auf eine warme Trendwende im August – sie ist zunächst rar gesät. (fhz)

