Rekord-Mai mit gravierenden Folgen für Bayern - so heftig kracht's im Freistaat

Die Hitze bleibt dem Freistaat weiter treu. Doch der Rekord-Mai hat Folgen - schwere Gewitter rollen auf Bayern zu. Alle aktuellen Infos im Wetter-Ticker.

Der Sommer ist wieder da. Nach einem Rekord-April bahnen sich auch für den Mai Rekordwerte an.

Damit steigt auch die Gewittergefahr

Der DWD warnt vor Unwettern in ganz Bayern. Ein Experte warnt gar vor „extrem explosiver“ Mischung.

Wetter in Bayern: Update Mittwoch, 30. Mai, 11.45 Uhr

Auf den heißesten April aller Zeiten folgt nun offenbar der heißeste Mai seit Beginn der Temperaturaufzeichnung in Deutschland. „Zwei Monate mit Allzeitrekord und das direkt hintereinander gab es bisher auch eher selten bis gar nicht in Deutschland. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich“, kommentiert Wetter-Experte Dominik Jung.

Doch für die ungewöhnlich warmen Temperaturen müssen die Bewohner des Freistaats teuer bezahlen. Nach dem großen Donnerwetter am Dienstagabend soll es in Teilen Bayerns heftig krachen, bis sich die Lage zum Wochenende langsam entspannt.

Wetter in Bayern: Update Mittwoch, 30. Mai, 06.15 Uhr:

Die schweren Unwetter, die in der Nacht zum Mittwoch über Bayern gezogen sind, haben in Unterfranken und der Oberpfalz Keller überflutet und Bäume entwurzelt. Dort wurde bei einem Verkehrsunfall mindestens ein Mensch verletzt, weil Autos durch Aquaplaning ins Schleudern kamen. In Regensburg waren Straßen zeitweise überflutet, so auch die Autobahn A93 bei Prüfening.

In einigen Stadtteilen fiel für Stunden der Strom aus. Schäden richteten die Gewitter auch im Landkreis Schweinfurt an. „Hier gingen bis 22 Uhr über 400 unwetterbedingte Notrufe ein“, teilte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes mit. Aus dem Süden des Freistaates meldete die Polizei keine größeren Schäden. „Es war alles ruhig“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd.

Entwarnung gaben die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen noch nicht. In den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen könnte es den ganzen Mittwoch kräftig krachen. Auch Starkregen und Hagel sind durch die schweren Gewitter möglich, wie der DWD mitteilte. Erst zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter - ab Samstag können sich die Menschen wieder über mehr sonnige Stunden freuen.

Auch die Feuerwehren im Landkreis Starnberg waren im Dauereinsatz. merkur.de berichtet über die Wassermassen in der Nacht.

Wetter in Bayern: Update Dienstag, 29. Mai, 22:41 Uhr

Zwei große Gewitterfronten mit Starkregen und Hagel ziehen durch Südbayern: Eine über dem Voralpenland südlich von München, eine im Raum Regensburg. Für diese Bereiche bestehen amtliche Gewitterwarnungen. Die Vorab-Warnungen für das restliche Bayern sind ebenfalls noch nicht aufgehoben - sie bestehen bis 2 Uhr nachts.

Wetter in Bayern: Update Dienstag, 29. Mai, 22:01 Uhr:

Heftige Regenfälle haben am Dienstagabend rund um Schweinfurt mehrere Keller unter Wasser gesetzt und Straßen überflutet. „Die Meldungen gehen in Minutentakt ein“, sagte ein Polizeisprecher. Mehr als 50 Anrufe seien bis zum frühen Abend allein bei der Polizei eingegangen. „Wir leiten das der Feuerwehr weiter.“ In Elfershausen (Landkreis Bad Kissingen) trat nach Angaben des Sprechers ein Bach über die Ufer. Das Wasser sei in ein Mehrfamilienhaus geflossen. Die Anrufer hätten von angespültem Schlamm berichtet.

Laut Polizei gab es auch etliche Unfälle in der Region, die auf das heftige Wetter zurückzuführen waren. So stand Wasser auf vielen Fahrbahnen. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor schweren Gewittern gewarnt und vor Wassermengen von bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter.

Wetter in Bayern: Update Dienstag, 29. Mai, 21:29 Uhr

Das heftige Gewitter über der Region Garmisch weitet sich aus und hat nun fast die Grenzen des Großraums München erreicht. Die Warnung für ganz Bayern bleibt bestehen. Das Gewitter über dem Raum Passau zieht nach Norden weiter.

Wetter in Bayern: Update Dienstag, 29. Mai, 20:46 Uhr

Die Unwetter über dem Raum Augsburg haben sich nun verteilt: Nun hagelt und regnet es in Garmisch, zwischen Ingolstadt und Nürnberg, sowie im Raum Passau.

Wetter in Bayern: Update Dienstag, 29. Mai, 18.06 Uhr

Die ersten Gewitter brechen los. In der Nähe von Augsburg und Passau „gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² in kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h“, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Außerdem trete Hagel mit Korngrößen um 2 cm auf.

Wetter in Bayern: Update Dienstag, 29. Mai, 14.45 Uhr

Über dem Walchensee (Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen) hat ein Blitzeinschlag die Herzogstandbahn lahmgelegt. Wie das Unglück ablief und wie hoch die Schäden sind, erfahren Sie hier.

Am Starnberger See sind die Wasserretter wegen der Warnung in höchster Alarmbereitschaft.

Wetter in Bayern: Update Dienstag, 29. Mai, 11 Uhr

Nach dem heißen Wochenende müssen sich die sonnenverwöhnten Menschen in Bayern nun wieder mit wechselhaftem Wetter anfreunden. Zwar zeigt sich der Dienstag zu Beginn noch sehr sonnig, aber ab Mittag sollen erste Wolken den Himmel über dem Freistaat trüben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete.

Die Wetterexperten warnten vor Gewittern, die vor allem den Süden Bayerns und die westliche Frankenregion heimsuchen sollen. Vielerorts sei mit starken, vereinzelt sogar mit extrem heftigem Starkregen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Begleitet wird das Unwetter von Hagelkörnern, die einen Durchmesser von bis zu 4 Zentimeter erreichen können. Die Unwetterwarnung des DWD gilt von Dienstag 12 Uhr bis in die Nacht auf Mittwoch um 2 Uhr. Die prognostizierten Temperaturen reichen von 22 Grad bei Hohenpeissenberg über 26 Grad bei Augsburg bis zu 20 Grad in Nürnberg.

Am Mittwoch gibt es laut dem DWD mehr Sonne als Wolken. Die Temperaturen reichen von 25 Grad in Hof und München bis zu 28 Grad bei Würzburg. Auch an Fronleichnam empfiehlt es sich, Schirm und Regenjacke bereit zu halten. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 26 Grad in Fürstenzell und 29 Grad in Regensburg.

Wetter in Bayern: Update Dienstag, 29. Mai, 8 Uhr

Heute kann es ungemütlich werden im Freistaat - und zwar schon in wenigen Stunden. „Heute ist die Mischung extrem explosiv. Es gelten bereits in vielen Regionen Vorwarnungen für Unwetterwarnungen“, so Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Und auch ein Blick auf die Seite des Deutschen Wetterdienstes zeigt: die Warnung vor Unwettern in Bayern steht. Ab 12 Uhr warnt der dwd für die Region München vor „zum Teil schweren Gewittern“. So bestehe erhöhte Unwettergefahr durch heftigen Starkregen (bis 40 l/qm pro Stunde) und größeren Hagel, auch Böen bis Sturmstärke (Bft 9) können auftreten. Punktuell könne es durch langsam ziehende Gewitterzellen auch zu Regenmengen von 60 bis 70 l/qm oder mehr in kurzer Zeit kommen. Die Warnung gilt bis Mittwochnacht um 2 Uhr.

Wetter in Bayern: Experte warnt vor „weltuntergangsähnlichen Szenen“

Sie kennen das: Morgens machen Sie die Rolläden hoch, öffnen das Fenster und eine sommerliche Brise weht Ihnen ins Gesicht. Doch was wie ein freundlicher Tag beginnt, kann dieser Tage von jetzt auf gleich in ein wahres Wetterchaos umschlagen. Statt sommerlicher Brise hagelt es entweder faustgroße Körner vom Himmel oder aber es fallen Unmengen von Wasser aus den Wolken – teils so heftig, dass Flüsse über ihre Ufer treten und Keller randvoll laufen. Unser Wetter ist außer Kontrolle! Und auch in dieser Woche wird es wieder extrem werden.

„Die Wetterlage ist ziemlich explosiv. Warm, heiß und feucht. Da können sich ab den Mittagsstunden heftige Gewitter bilden, die lokal besonders stark ausfallen werden. Aber ein tatsächlicher Ort lässt sich vorab nicht bestimmen“, sagt Dominik Jung, Klimaexperte beim Portal www.wetter.com zur tz. Verantwortlich für das erneute Chaos-Wetter ist Tief Wilma. Obwohl der meteorologische Sommer noch gar nicht begonnen hat, bleibt es schwülwarm, mit Temperaturen von über 30 Grad. Doch das Tiefdruckgebiet bringt auch feuchte Luft mit sich, wodurch das Risiko für heftige Sommergewitter deutlich steigt. „Binnen weniger Stunden können 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel kommen und das regional eng begrenzt. Aber auch die Gefahr von großem Hagel (über 4 cm) und die Bildung von Tornados ist in dieser Woche sehr hoch“, so Experte Jung. Seine Empfehlung: „Beachten Sie daher in den kommenden Tagen unbedingt die aktuellen Unwetterwarnungen. Es werden sich lokal wieder weltuntergangsähnliche Szenen abspielen“!

Sicher ist laut Jung: Überall in Deutschland, auch in Bayern, wird es zu heftigen Gewittern kommen. „Im Alpenvorland, aber auch Richtung Bayerischer Wald ist es besonders gefährlich. Dort, wo die Mittelgebirge im Weg sind. Aber auch in Richtung Franken und Fichtelgebirge ist es besonders anfällig für Gewitter.“ Auch Großstädte wie München oder Nürnberg sollten aufmerksam sein. Vor einigen Wochen habe man in Hamburg gesehen, dass auch große Städte gefährdet sind. „Generell sind Orte an kleinen Bächen oder Flusszuläufen besonders gefährdet“, so Jung. Da sich solche kleinen Gewässer zu reißenden Strömen entwickeln könnten. In Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz hat man das erst gestern gesehen. „Vor dem Gewitter war es 26 Zentimeter hoch, nach dem Regen, der zwei Stunden dauerte, hatten wir dort einen Pegelstand von 2,70 Meter.“ Eine Abkühlung ist laut Jung nicht in Sicht. „Der Mai weist bisher eine mittlere Temperatur von 15,1 Grad auf und ist auf dem besten Weg, der wärmste Mai seit über 100 Jahren zu werden“.

+ Rot bedeutet ­Gewittergefahr – das ist die Kurzfassung dieser Gewitterprognose für Dienstag, 18 Uhr. Die Karte zeigt die (In)Stabilität der Schichtung in der Atmosphäre, errechnet aus den Temperatur­differenzen ­verschiedener Luftmassen, die Gewitterbildung begünstigen. Wo genau sich ­Unwetter ­entladen, ist aber nicht vorher­zusagen. © Heydenreich Klaus / Screenshot: Wetter.net

Wetter in Bayern: Update Montag, 28. Mai, 23:05 Uhr

Die Unwetterwarnungen für Montag sind aufgehoben - es gilt aber noch die Vorab-Warnung für Dienstag (siehe unten).

Wetter in Bayern: Update Montag, 28. Mai, 20:43 Uhr

Die höchste Warnstufe gilt nun nirgends mehr in Bayern, allerdings immer noch in einigen Ecken die (zweithöchste) Warnstufe Rot.

Dazu kommt die gestrichelte Vorabwarnung (siehe unten) für ganz Bayern.

Wetter in Bayern: Update Montag, 28. Mai, 20:04 Uhr

Die höchste Warnstufe für den Landkreis Traunstein wurde bis 20.30 Uhr verlängert, ansonsten scheint sich die Wetterlage gaaaaaanz langsam zu beruhigen im Freistaat.

Wetter in Bayern: Update Montag, 28. Mai, 19:02 Uhr

Warnstufe Rot gilt weiter bis 20 Uhr in den Regionen um Marktoberdorf sowie um Rosenheim. Im Landkreis Traunstein gilt sogar die höchste Warnstufe Violett.

Für Traunstein heißt es:

„Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit EXTREM HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL

Mo, 28. Mai, 19:00 – 20:00 Uhr

Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es extrem heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 l/m² und 60 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.“

Davon unabhängig gilt für ganz Bayern eine Vorab-Warnung für schwerem Gewitter, die von Dienstag, 12 Uhr bis Mittwoch, 3 Uhr gelten soll.

Wetter in Bayern: Update Montag, 28. Mai, 18:25 Uhr

Aktuell herrscht Alarmstufe Rot (zweithöchste Stufe) oder Orange des DWD in einigen Landkreisen Südbayerns:

Für Teile des Landkreises Bad Tölz etwa heißt es:

„Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL

Mo, 28. Mai, 17:39 – 19:00 Uhr

Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 35 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.“

Wetter in Bayern: Update Montag, 28. Mai, 10.15 Uhr

Was für ein traumhaftes Wochenende liegt da hinter uns. Die Temperaturen nagten vielerorts an der 30-Grad-Marke und das natürlich bei Sonne satt. Nur im Alpenraum trübte eine Wolkendecke, die sich bis übers Oberland schob, am Sonntag so ein bisschen die Laune.

Dafür geht es heute umso klarer - und heißer - weiter. Im nördlichen Bayern sollte bereits die 30-Grad-Marke geknackt werden. Im Süden steigen die Temperaturen noch etwas moderater - aber stetig. Bis Mittwoch, vielleicht sogar Donnerstag klettert das Thermometer täglich.

Bei schwüler, feucht-warmer Luft bedeutet das allerdings auch: erhöhte Gefahr für starke Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit starken Gewittern in ganz Bayern, besonders das Bergland ist gefährdet. Teils können die sich zu Unwettern entwickeln mit Hagel (3 cm), Starkregen und Sturmböen bis zu 70 km/h. In der Nacht auf Dienstag ist der Spuk dann wieder vorbei. Und die selbe Nummer geht an Dienstag von vorne los: Feucht-warme Luft, die immer heißer wird, bis es zum Nachmittag wieder „Peng“ macht.

Wetter in Bayern: Update Sonntag, 27. Mai, 9.15 Uhr

Nach dem tollen Wetter am Samstag gibt es auch am Sonntag viel Sonne im Freistaat. Bis zu 26 Grad sollen es laut wetter.com in München werden. Für Montag sind sogar 27 Grad und 14 Sonnenstunden prognostiziert. Am Dienstag soll es allerdings regnen. Allerdings bleiben die Temperaturen zunächst nahezu unverändert. Am Mittwoch sollen es dann 22 Grad sein. Am Donnerstag könnte es gewittern.

Wetter in Bayern: Update Freitag, 25. Mai, 11.50 Uhr

Es wird richtig heiß: In den nächsten Tagen kehrt die Hitze nach Bayern zurück. Wie die Meteorologen des

Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilen, sind die nächsten Tage sogar Temperaturen über 30 Grad wahrscheinlich. Davor kann es aber noch etwas ungemütlich werden.

Bis in die späten Abendstunden drohen am Freitag laut DWD starke Gewitter mit kleinkörnigem Hagel und Windböen bis 60 km/h. In der Nacht zum Samstag kann es kurzzeitig örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter geben.

Wetter in Bayern: Update Donnerstag, 24. Mai, 14.45 Uhr

Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes machen uns Hoffnungen auf ein traumhaftes Wochenende. Die Aussichten sind noch mal besser geworden: Am Samstag sollen sich die Höchstwerte zwischen 23 Grad im Ostallgäu und 29 Grad am Untermain bewegen. Am Sonntag sind laut den Wetterexperten örtlich sogar bis zu 30 Grad drin!

Während es am Samstag nur ein geringes Gewitterrisiko am westlichen Alpenrand gibt, kann es ab Sonntagnachmittag überall in den Alpen einzelne Gewitter geben.

Wetter in Bayern: Update Mittwoch, 23. Mai, 13.10 Uhr

Bald heißt es wieder: Sonnenbrille auf, Eis her! Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Tage mit Gewittern und Hagelschauern, wird es wieder herrlich sommerlich im Freistaat. Am Donnerstag sehen wir die Sonne zunächst noch nur zeitweise, die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 bis 24 Grad. Schon der Freitag aber wird deutlich freundlicher und die Temperaturen klettern auf 22-27 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Am Samstag dann strahlt die Sonne, ab dem Nachmittag kann es jedoch in den Bergen zu Gewittern kommen. Die Temperaturen in Bayern erreichen 23-29 Grad. Auch der Sonntag und der Wochenanfang werden warm mit bis zu 28 Grad. Ideales Mai-Wetter also für Ausflüge ins Grüne, Biergarten- oder Freibadbesuche oder Grillen mit Freunden.

Wetter in Bayern: Update Dienstag, 22. Mai, 15.00 Uhr

München - Feuchtwarme Luft weht in der ersten Woche der Pfingstferien durch den Freistaat. In der Landeshauptstadt München sind Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich - das hat Konsequenzen. Besonders ab Mittwoch könnte es in Bayern so richtig krachen: Bei schweren Gewittern droht heftiger Starkregen (bis 40 l/qm), Sturmböen und größerer Hagel.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis zum Ende der Woche im Süden vor allem in gebirgsnahen Regionen vor Gewittern und Starkregen mit einem Niederschlag von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter. Die Sturmböen können Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern erreichen.

Erst zum Wochenende können die Bayern den Regenschirm allmählich wieder durch die Badehose ersetzen - spätestens ab Samstag gibt es dann Sonne satt im Freistaat. Die Temperaturen nähern sich langsam aber sicher der 30-Grad-Marke. Von Sommergewittern dürfte der Freistaat zunächst verschont bleiben.

Erfreuliche Nachricht für alle Sonnenanbeter: Der Wettergott scheint es auch in der zweiten Woche der Pfingstferien gut mit den Bayern zu meinen. Bei bis zu 15 Sonnenstunden am Tag dürften Isar und die Badeseen in der Region reichlich frequentiert werden.