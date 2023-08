Kräftige Gewitter, teils unwetterartig: DWD warnt weiter für Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Bereits am Donnerstagabend entlud sich die sommerliche Hitze mit einem Knall über Bayern. Am Freitag könnte es direkt so weitergehen – der DWD warnt.

Update vom 25. August, 20 Uhr: Stück für Stück lösen sich derzeit die Gewitterzellen über Bayern auf. Lediglich im Süden von Miesbach, Traunstein, Rosenheim und im Berchtesgadener Land gibt es aktuell noch eine DWD-Warnung vor „starkem Gewitter“. Doch auch diese läuft nur noch bis 21 Uhr. In weiten Teilen Oberbayerns, südlich von Fürstenfeldbruck, warnt der DWD noch bis 21 Uhr vor „Gewitter“. Die aktuellen Wetter-Entwicklungen lesen Sie in unserem neuen Ticker.

Allerdings bedeutet dies nicht das generelle Ende der Gewitterphase in diesem Wochenende. Im Gegenteil: Dem Deutschen Wetterdienst zufolge sei in der Nacht auf Samstag sowie im Laufe des Tages und in der Nacht auf Sonntag weiterhin immer wieder mit teils schweren Gewittern zu rechnen. Sogar Unwetter sind möglich. Mit dabei ist insbesondere Starkregen, der in Dauerregen übergehen kann. Konkret vorhersagen, wo genau und wann es kracht, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht.

Gewitter fegen über Bayern hinweg – auch München betroffen

Update vom 25. August, 18.36 Uhr: Die Gewitter über Bayern ziehen weiter. Während sich München und die meisten oberbayerischen Landkreise über eine Entspannung der Wetterlage freuen dürfen (aktuell warnt der DWD nur noch in Garmisch-Partenkirchen vor Gewittern der Stufe 2), sind nun andere Regionen betroffen. Vor allem in Niederbayern gibt es derzeit verschiedene Warnungen des Deutschen Wetterdienstes.

Fast der gesamte Osten und Südosten ist derzeit mindestens von Gewittern der DWD-Stufe 1 betroffen. In der amtlichen Warnung vor Gewitter heißt es hier: „Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h“. Im Süden von Miesbach, im Berchtesgadener Land, rund um Pfaffenhofen und Altötting gilt zudem die DWD-Warnstufe 2. Hier ist die Rede von „starkem Gewitter“. Aktuell gelten die Warnungen größtenteils bis 19/20 Uhr.

Update vom 25. August, 17:11 Uhr: Es hatte sich immer mehr angekündigt, jetzt geht es los: Der DWD hat seine Warnungen nochmals ausgeweitet, weite Teile Oberbayerns und der Oberpfalz sind nun von der amtlichen Gewitter-Warnung der Stufe zwei und mancherorts der Stufe 1 betroffen, darunter München. Vielerorts entlädt sich das Wetter bereits, unter anderem über München geht derzeit teils heftiger Starkregen hernieder. Die Warnungen gelten bis 18 Uhr.

Am späten Freitagnachmittag endete der Hochsommer in Bayern mit einem Knall: Unter anderem in München setzte Starkregen ein, es blitzte und donnerte über der Landeshauptstadt. Der DWD gab Warnungen heraus. (Symbolbild) © A. Friedrichs / IMAGO

Update vom 25. August, 16.30 Uhr: Derzeit bilden sich die ersten Gewitterzellen über dem Freistaat, auch in München wird es immer dunkler. Entsprechend warnt der DWD bereits. Zwischen Bad Tölz und Oberstdorf gilt nun eine „amtliche Warnung vor starkem Gewitter“, in der Meldung heißt es: „Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h“. Selbiges gilt für einen kleinen Landstrich nördlich von Augsburg. Es handelt sich hier um die Warnstufe 2.

Doch auch in den umliegenden südwestlichen Landesteilen Bayerns gibt es nun eine Warnung vonseiten des Deutschen Wetterdienstes – aktuell aber „nur“ vor Gewitter, Stufe 1. Davon ist auch die Landeshauptstadt München betroffen. Beide Warnlagen gelten vorerst bis 17.30 Uhr.

Erstmeldung vom 25. August: München – Der Hochsommer befindet sich in Bayern am Freitag, 25. August, in seinen letzten Zügen. Bereits am Donnerstagabend explodierte die Hitze förmlich, unter anderem in München tobten schwere Gewitter. Tagsüber nun beruhigte sich die Wetterlage etwas, die Temperaturen stiegen noch ein wohl letztes Mal auf über 30 Grad – spätestens am Abend ist es dann vermutlich endgültig vorbei mit dem Hochsommer. Nicht nur sind dann nochmal heftige Gewitter zu erwarten – es beginnt auch eine Schlecht-Wetter-Phase im Freistaat.

Hochsommer läuft krachend aus – Gewitter am Abend in Bayern, DWD warnt

Die Gewitter beginnen im Laufe des späten Nachmittags/Abends vor allem am Alpenrand, schreibt der Deutsche Wetterdienst im aktuellen Warnlagebericht. „Dabei örtlich Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit, Hagel und Böen um 70 km/h“, heißt es dazu vonseiten der Meteorologen.

Noch ist der Himmel stellenweise blau über Bayern. Gen Abend hin dürfte sich das aber vielerorts ändern. Der DWD warnt eindringlich vor Gewittern. (Symbolbild) © dieBildmanufaktur / IMAGO

So richtig rund geht es dann in der Nacht auf Samstag, 26. August. In vielen Landesteilen des Freistaats seien dann „örtliche Unwetter durch Starkregen bis 40 l/qm in der Stunde, Hagel mit Korngrößen um 3 cm und schwere Sturmböen um 100 km/h nicht ausgeschlossen“.

Anschließend wird sich das Wetter am Samstag wieder etwas beruhigen, ehe es erneut kracht. Vor allem für den Süden vermelden die Meteorologen des DWD „noch einmal erhebliche Gewitter-Gefahr mit ähnlichen Begleiterscheinungen“.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Kein Hochsommer-Comeback nach Gewittern in Bayern

Wer nach den erneuten Gewittern am Samstag auf ein Comeback des Hochsommers mit der nächsten Hitzewelle hofft, wird wohl enttäuscht werden. So schreibt der DWD in der aktuellen Wochenvorhersage, dass die Gewitter im Süden des Landes in der Nacht auf Sonntag, 27. August, in teils gewittrigen Dauerregen übergehen werden. Dieses Wetter setzt sich demnach auch am Montag, 28. August, und Dienstag, 29. August, fort – viel Regen, teils ist auch Starkregen möglich.

Das Ende des Hochsommers macht sich laut der Wettervorhersage von Meteorloge Dominik Jung im wetternet-Video auch bei den Temperaturen bemerkbar. Ein „Wettersturz von 20 Grad“ gebe es in den kommenden Tagen. Am Samstag immerhin noch deutlich über 20 Grad, geht es spätestens am Sonntag deutlich nach unten – rund um 20 Grad pendeln die Temperaturen dann in Bayern.

Noch deftiger kommt es dann am Montag: 13 Grad in München, in der Tat rund 20 Grad weniger als noch am Donnerstag/Freitag. 18 Grad soll es immerhin noch im Norden rund um Nürnberg haben. Am Dienstag geht es wieder in Richtung der 20-Grad-Marke, am Mittwoch wird diese wohl auch wieder übertroffen – doch mit den hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad wird wohl erst wieder 2024 die Rede sein. (fhz)

Entwurzelte Bäume, zahlreiche Verletzte: Die Bilder der Unwetternacht in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.