Unwetter in Bayern: Hagel, Sturm, weiße Straßen in München

Schwere Gewitter, Hagel und Sturm: Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitag für weite Teile Bayerns eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auch Katwarn hat eine Eilmeldung gesendet. Der Hagel kam prompt.

Sonnenschein und blauer Himmel sind passé: Mittlerweile ist es in Bayern wechselhaft bis bewölkt.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter, Hagel und Sturm für weite Teile Bayerns herausgegeben.

Damit geht auch ein Temperatursturz am Wochenende einher.

19.49 Uhr: Die Münchner Feuerwehr hat eine vorläufige Unwetterbilanz mitgeteilt. Am Nachmittag kam es im Stadtgebiet zu Starkregen, Hagel und heftigen Windböen. Die Feuerwehr verzeichnete seit 15.15 Uhr bis 19.30 Uhr 16 Einsätze. Dabei handelte es sich um überschwemmte Fahrbahnen und Unterführungen sowie vereinzelt abgeknickte Äste und einem umgefallenen Baum.

19 Uhr: Deutschland schaut auf den „Münchner Frühling“ mit einem Schmunzeln. Dort prasselten dicke Hagelkörner auf die Straßen. Die Kollegen vom Stern in Hamburg witzeln: „Bei uns scheint übrigens die Sonne.“ In Bayern kann man sich nur schnell ins Trockene flüchten.

16.55 Uhr: Laut dwd verziehen sich die schweren Unwetter nach und nach in nordöstliche Richtung, der in weiten Teilen Oberbayerns gilt aktuell nur noch Warnstufe eins.

Unwetter in Bayern: Bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner in München

16.30 Uhr: Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes der dpa berichtet, seien die Hagelkörner im Raum München bis zu drei Zentimeter groß gewesen. Zwölf Liter Regen seien binnen einer Viertelstunde auf die Landeshauptstadt geprasselt. Größere Schäden durch das Unwetter sind bislang nicht bekannt.

15.36 Uhr: In der Landeshauptstadt hat sich die Lage beruhigt. Die amtliche Warnung vor Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 20 und 30 Liter pro Quadratmeter und Stunde sowie vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit bis 75 km/h und Hagel ist noch nicht aufgehoben.

15.05 Uhr: In München haben starker Hagel und Regen eingesetzt.

Katwarn meldet „Extremwetterlage“

15.01 Uhr: Das offizielle Warnsystem Katwarn hat eine Eilmeldung verschickt, in der er sich auf den dwd bezieht: Für den Großraum München ist eine „Extremwetterlage“ angesagt. Sie gilt zunächst bis 16 Uhr. Laut dwd-Karte gelten für den Großraum München Warnungen der Stufe drei.

14.42 Uhr: Auf der Karte des dwd sind mittlerweile Teile der Landkreise München, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim-Schongau orange eingefärbt, das bedeutet „Warnungen vor markantem Wetter“. Vor Ort ist es aber noch ruhig, aber die Wolken werden dichter und der Wind stärker.

14:13 Uhr: Für den schwäbischen Landkreis Sonthofen meldete der dwd nun eine Warnung der Stufe zwei vor starkem Gewitter, das von Süden herzieht. Örtlich kann es Blitzeinschlag und Starkregen geben. Dabei seien kurzzeitige Verkehrsbehinderungen möglich.

Warnung vor schweren Gewittern und Starkregen

12.40 Uhr: In München ist es derzeit leicht bewölkt bei 21 Grad. Von der Unwetterwarnung sind abgesehen von der bayerischen Landeshauptstadt und dem Kreis München auch die Landkreise Freising, Erding, Ebersberg, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Landsberg am Lech, Pfaffenhofen an der Ilm bis nach Ingolstadt betroffen. In der Rosenheimer Gegend und dem Berchtesgadener Land sowie in ganz Niederbayern und der Oberpfalz werden die Gewitter mit Sturm, Hagel und Starkregen ebenfalls erwartet.

11.45 Uhr: Mittlerweile gibt es neben der Warnung vor schwerem Gewitter mit Starkregen und Hagel in Bayern auch eine großflächige Warnmeldung vor Windböen aus westlicher Richtung. Von 16 bis 22 Uhr können sie laut dwd eine Geschwindigkeit von 60km/h, in „exponierten Lagen“ bis 80 km/h erreichen.

10.50 Uhr: Die Vorfreude auf den sonnigen Feierabend wird allmählich getrübt: Für München und weite Teile Bayerns hat der deutsche Wetterdienst mittlerweile eine Unwetterwarnung herausgegeben, die von 12 bis 24 Uhr gültig ist. „Vor allem in den Nachmittagsstunden können schwere Gewitter mit lokal großem Hagel mit Korngrößen bis 5 Zentimeter, heftigem Starkregen um 35 Millimeter in kurzer Zeit und schwere Sturmböen (...) auftreten. Sowohl die Intensität als auch die Verbreitung dieser schweren Gewitter ist noch unsicher“, heißt es auf der Website des dwd.

9.30 Uhr: Bestens gelaunt startet ganz Bayern heute in den Tag. Das Wochenende steht vor der Tür und das Wetter ist herrlich.

Wetter in Bayern: So wird das Wochenende

In den vergangenen Tagen hatte sich der Sommer im Freistaat bereits angekündigt. Pünktlich nach den letzten Eisheiligen am 15. Mai kletterte das Thermometer nach oben und der Regenschirm konnte getrost zu Hause bleiben. Doch das war nur ein kurzes Intermezzo: Für das Wochenende sind die Aussichten düster.

