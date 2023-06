Zahl der Notrufe in Bayern explodiert: Feuerwehr mit eindringlichem Appell

Von: Elisa Buhrke

In den letzten Wochen gingen hunderte falsche Notrufe in Bayern ein. Die Feuerwehr hat einen dringenden Appell an die Bevölkerung. © Collage IMAGO/Tim Oelbermann (Rettungswagen) und IMAGO/Westend61 (Smartphone)

In den letzten Wochen haben die Feuerwehren Nürnberg und München ständig falsche Notrufe erreicht. Die Feuerwehr warnt mit einem eindringlichen Appell.

Nürnberg/ München – Mit falschen Notrufen hat die bayerische Feuerwehr ständig zu kämpfen – doch in den letzten Wochen hat das Phänomen einen neuen Höchststand erreicht. „Uns erreichen immer um die 270 Fehlanrufe am Tag“, berichtet Marc Gistrichovsky, Abteilungsleiter der Integrierten Leitstelle Nürnberg. Diese nimmt sämtliche Notrufe aus Nürnberg, Erlangen, Fürth und den umliegenden Landkreisen entgegen. „Doch in der letzten Zeit haben wir einen klaren Anstieg verzeichnet.“ Die Anzahl der Anrufe hätte sich an manchen Tagen gar verdoppelt.

Der Übeltäter des Problems ist mittlerweile identifiziert: Ein mangelhaftes Handy-Update auf Android-Geräten, das nicht nur in Bayern, sondern laut Gistrichovsky weltweit für unwissentlich abgesetzte Notrufe gesorgt hat. Inzwischen ist ein neues Update erschienen, das den Fehler beheben soll.

„Rund 800 Fehlanrufe“ in einer Woche – Feuerwehr Nürnberg und München bestätigen Problem

„Es war natürlich lästig, aber hat uns in keine kritische Situation gebracht“, so Gistrichovsky, „doch die Arbeitsbelastung war natürlich höher“. Laut ihm nehmen die Anrufzahlen inzwischen glücklicherweise wieder ab, weil Hersteller Android das Problem mit einem neuen Update behoben habe. Gistrichovsky appelliert deshalb eindringlich an die Bevölkerung, das eigene Smartphone auf den neuesten Stand zu bringen. Gerade Besitzer von Samsung-Geräten seien betroffen.

Auch ein Pressesprecher der Branddirektion München bestätigt unserer Redaktion das Problem: In dieser Woche seien es an einem Tag „rund 800 Fehlanrufe gewesen“. In der Landeshauptstadt habe sich die Lage aber ebenfalls wieder beruhigt.

Rettungsdienst muss im Zweifel ausrücken: „Könnte ja sein, dass jemand einen Schlaganfall hat“

Egal, ob man versehentlich die Notruftaste aktiviert oder illegal als Telefonstreich anruft: In jedem Fall wird dadurch eine Leitung blockiert und die Feuerwehr muss zunächst überprüfen, ob sich am anderen Ende nicht doch eine Person in akuter Lebensnot befindet. „Wenn wir im Hintergrund Geräusche hören, wie zum Beispiel Gespräche oder Lachen, dann ist die Situation schnell klar“, erklärt Gistrichovsky das Vorgehen.

„Wenn da aber nur Atemgeräusche sind, müssen wir die Situation schon überprüfen. Es könnte ja sein, dass da jemand gerade einen Schlaganfall hat.“ In absoluten Ausnahmen könne es dann sogar passieren, dass die Feuerwehr den Notruf verorte und einen Rettungswagen entsende, erklärt der Abteilungsleiter aus Nürnberg.

Zentraler Verband für Bayern: „Alle 26 Leitstellen betroffen“

Unsere Redaktion hat beim Verband bayerischer Leitstellenbetreiber (vblb) nachgefragt, welche einen Überblick über die im gesamten Freistaat eingegangenen Notrufe haben. „Alle 26 Leitstellen in Bayern waren betroffen. Es hat laut Hersteller eigentlich nicht nur ganz Deutschland, sondern die ganze Welt umfasst“, bestätigt Geschäftsführer Marcell Garcia.

Zahlen, wie viele Falschanrufe im Freistaat insgesamt aufgrund des Update-Fehlers eingegangen sind, kann der vblb bisher nicht nennen. Der Verband bittet ebenfalls Besitzer eines Android-Geräts darum, ihr Handy auf den neuesten Stand zu bringen.

