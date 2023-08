Almhirtin gibt entscheidenden Hinweis: Bergwacht rettet schwerverletzten Wanderer nach Marathon-Suche

Von: Manuel Rank

Ein 30-Jähriger ist im Berchtesgadener Land beim Wandern abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Einsatzkräfte des BRK waren die ganze Nacht bei Regen und Nebel im Einsatz und retteten den Mann.

Marktschellenberg – Einsatzkräfte der Bergwacht haben im Berchtesgadener Land nach zwölfstündigem Einsatz einen schwerverletzten Bergsteiger gerettet. Ein 30 Jahre alter Mann wollte am Montag, 28. August, eigentlich von der Berghütte Stöhrhaus aus zum Gipfel Rauhen Kopf wandern, sei dann aber bei der Polizei als vermisst gemeldet worden, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in einer Pressemitteilung mit. Demnach sei der Mann nicht wie ausgemacht gegen 16 Uhr zur Hütte zurückgekommen.

Nebel und Dauerregen erschwerten den Einsatz: Die ganze Nacht suchten die Bergretter nach dem vermissten Mann. © Bergwacht Marktschellenberg

Die Suche desnach dem Vermissten erwies sich als schwierig: Der 30-Jährige hatte seine geplante Route kurzfristig geändert; sein Handy war kaputtgegangen. Gegen 19.50 Uhr wurden die Bergwachten alarmiert: Es folgte eine große Suchaktion rund um den Rauhen Kopf. Im Einsatz waren die Bergwacht Marktschellenberg und Berchtesgaden, die Berchtesgadener Polizei sowie das Team des Technikbusses der Bergwacht Chiemgau.

Almhirtin liefert entscheidenden Hinweis

Wegen des anhaltend dichten Nebels scheiterte den Angaben zufolge die Suche aus der Luft. Der Mann konnte weder durch einen Rettungshubschrauber noch mit einer Wärmebild-Drohne der Bergwacht gefunden werden. Deshalb stiegen die Bergretter mit mehreren Suchtrupps zu Fuß auf, hieß es.

Gegen 22 Uhr dann der entscheidende Hinweis von der Betreiberin „Dore“ der Zehnkaser Alm: Der Vermisste sei ungefähr zwischen 13.30 und 14 Uhr bei ihr gewesen. Er habe ihr gesagt, dass er über Gatterl, den Scheibenkaser und den Mittagslochsteig wieder hinauf zum Stöhrhaus gehen wolle, hieß es in der Pressemitteilung des BRK.

Mit Gebirgstrage nach unten gebracht – verletzter Bergsteiger ins Krankenhaus gebracht

Daraufhin verlagerten die Einsatzkräfte das Suchgebiet. Gegen 23 Uhr konnte tatsächlich Rufkontakt zum vermissten 30-Jährigen herstellen. Die Bergretter stiegen zu dem Mann ab und konnten ihn erstversorgen. Die Bergwacht Marktschellenberg sei daraufhin mit zusätzlicher Ausrüstung über den Scheibenkaser von unten zum Mittagsloch aufgestiegen, und habe den Mann zusammen mit den Berchtesgadenern weiter medizinisch versorgt.

Der Verletzte wurde in die Gebirgstrage umgeliefert. Die Bergretter brachten ihn „aufwendig und zeitintensiv“ über den alpinen Steig in den absturzgefährlichen Abschnitten mit Seilen über den Scheibenkaser zum Roßboden am Ettenberg talwärts. Wegen des Wetters kamen die Bergwacht und der 30-Jährige erst kurz nach sieben Uhr unten an. Der Verletzte wurde schließlich in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht und dort behandelt.

BRK appelliert an Allein-Geher: Einträge in Gipfelbücher können Leben retten

In der Pressemitteilung gibt das BRK Tipps an Alleinbergsteigerinnen und -bergsteiger. Diese „können Plan-Änderungen oder Verzögerungen auch über Handy an Angehörigen melden, die dann Bescheid wissen“, so das BRK. Hilfreich seien bei Suchen auch immer Einträge mit Namen, Datum und Uhrzeit in Steig- und Gipfelbüchern.

Durch diese Einträge können die Suchmannschaften dann einfacher herausfinden, wo vermisste Personen noch waren und dadurch die oft riesigen Suchgebiete auf einen überschaubaren Bereich verringern. Mit solchen Eintragungen steige die Chance, verletzte Personen auch bei nasskalter Witterung noch rechtzeitig zu finden, rät das Bayerische Rote Kreuz.

