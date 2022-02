Urteil gegen Polizisten in Münchner Drogenskandal erwartet

Der angeklagte Polizist (l) mit seinem Anwalt im Verhandlungssaal. Der Mann wurde zu einer Geldstrafe von 13.200 Euro verurteilt. © Sven Hoppe/dpa

Im Prozess um den Drogenskandal bei der Münchner Polizei werden am Freitag (9.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der Angeklagte, ein 28-jähriger Polizist, hatte beim Prozessauftakt am Amtsgericht München Anfang Februar unter Tränen ein Geständnis abgelegt. Er gab zu, Kokain gekauft und konsumiert sowie an Kollegen weitergegeben zu haben.

München - Die Staatsanwaltschaft wirft dem inzwischen suspendierten Beamten vor, er habe sich Kokain auf die Polizeiwache und zum Dienst auf das Oktoberfest liefern lassen. Außerdem soll er selbst Drogen an Kollegen verkauft und seinen Dealer vor Ermittlungen gewarnt haben. Der Angeklagte bestritt in seiner Einlassung jedoch, sich beim Weiterverkauf von Kokain bereichert zu haben. Er habe die Drogen zwar für andere besorgt, aber nie mehr Geld dafür verlangt, als er selbst dafür bezahlt habe.

Angeklagt ist der 28-Jährige wegen 79 Straftaten - unter anderem wegen unerlaubten Besitzes und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie wegen Unterschlagung und des Verrats von Dienstgeheimnissen. Am Dienstag war bereits ein 27-jähriger Polizist wegen ähnlicher Vergehen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Insgesamt hat die Münchner Staatsanwaltschaft sechs Anklagen wegen des Rauschgiftskandals erhoben. dpa