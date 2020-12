Überfall beim Gassigehen: Jugendliche wird auf Feldweg missbraucht - Großfahndung nach dem Täter

Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund wurde eine Jugendliche von einem Unbekannten angegriffen und sexuell missbraucht. Der Täter konnte anschließend fliehen.

Velburg - Ein schrecklicher Vorfall erschüttert die kleine oberpfälzische Gemeinde Velburg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz). Eine Jugendliche wurde von einem unbekannten Täter beim Gassi gehen angegriffen. Er missbrauchte das Mädchen sexuell und konnte anschließend fliehen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann.

Sexueller Missbrauch in Velburg: Stundenlange Suche nach dem Täter - ohne Erfolg

Es war gegen 18.30 Uhr als die Jugendlichen im Ortsteil Hollerstetten mit ihrem Hund zu einer Runde aufbrach. Sie lief in Richtung Burgruine Adelburg. Auf dem Feldweg wurde sie von einem kräftigen Mann überrascht. Er überwältigte sie und zwang sie zu sexuellen Handlungen. Nach der Tat ließ er von ihr ab und verschwand zu Fuß in Richtung Burgruine, teilte die Polizei mit.

Als die Jugendliche zu Hause eintraf, verständigte sie zusammen mit ihren Angehörigen die Polizei. Der Fall wurde dann an die Kriminalpolizei Regensburg weitergeleitet. Dort wurde auch die Fahndung nach dem Unbekannten eingeleitet. Noch bis in die Morgenstunden suchten zahlreiche Polizisten vor Ort nach dem Täter. Im Einsatz waren mehrere Beamte von verschiedenen Polizeidienststellen und ein Hubschrauber - leider blieb die Aktion erfolglos.

Sexueller Missbrauch in Velburg: Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Nach der vergeblichen Suche hofft die Polizei jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung. Sie gibt deshalb eine Täterbeschreibung heraus. Der Unbekannte soll etwa 1,85 Meter groß und kräftig gebaut gewesen sein. Er trug schwarze Kleidung und eine schwarze Winterkapuzenjacke. Wer eine verdächtige Person im Ortsteil Hollerstetten oder an der Burgruine Adelburg gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. Vielleicht gibt es auch jemanden, der ein verdächtiges Fahrzeug an der Ruine beobachtet hat oder sogar die Tat selbst mitbekommen hat. Unter der Telefonnummer (0941) 506-2888 erreicht man direkt die Kriminalpolizei Regensburg. (tel)

