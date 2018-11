Widerlich: Mann bei Geschlechtsverkehr mit Schaf erwischt

Ein Schafzüchter in Velden (Kreis Landshut) wollte seine Tiere füttern: Da erwischte er einen Mann beim Geschlechtsverkehr mit einem Schaf.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Schafzüchter am Samstagmorgen gegen 5.10 Uhr, seine Schwarzkopfschafe in der Futterscheune mit offener Weide füttern. Dabei machte er eine schockierende Entdeckung: An der Futterstelle sah er einen Mann hinter einem seiner Schafe kniend, in eindeutiger Stellung, beim Geschlechtsverkehr mit dem Tier.

Als der Unbekannte den Schafzüchter sah, schreckte er auf und ergriff sofort die Flucht. Dabei rannte der Mann noch in einen Elektrozaun, der die Schafweide eingrenzt, und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Am Tatort hinterließ er eine Socke und einen Ohrhörer. Die Gegenstände wurden sichergestellt zur kriminaltechnischen Untersuchung.

Eine herbeigerufene Tierärztin stellte eine Verletzung im Scheidenbereich des Schafes fest, die eindeutig auf sodomistische Handlungen durch den Täter hinweist. Das Tier musste wegen dieser Verletzung notgeschlachtet werden.

Mann flüchtet nach Sex mit Schaf: So wird der Verdächtige beschrieben

Der Verdächtige ist ein dunkelhäutiger Mann, ca. 25 Jahre alt, mit schlanker Figur.

Die Polizeiinspektion Vilsbiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08741/96270 zu melden.