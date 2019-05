Eine Ameise war der Auslöser: 23-Jährige baut schlimmen Unfall auf B388

Wegen einer kleinen Ameise im Auto verursachte eine 23-Jährige Pkw-Lenkerin einen schweren Unfall.

Velden - Weil sie eine Ameise aus dem Fenster ihres Fahrzeugs befördern wollte, hat eine 23 Jahre alte Autofahrerin einen schweren Unfall auf der Bundesstraße 388 gebaut.

Die junge Frau war mit ihrem Ford Fiesta von Bachmühle in Richtung Velden unterwegs. Auf Höhe Hackenkam entdeckte sie das kleine Insekt, dass sie aus dem Fahrzeug werfen wollte. Dabei geriet sie auf die linke Fahrbahnseite. Einem dort fahrenden Lkw donnerte sie mit ihrem Kleinwagen in die linke Seite und riss zwei Reifen des Lasters auf.

Das folgende Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen

Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin konnte mit ihrem VW Golf nicht mehr ausweichen. Sie wurde von dem Ford Fiesta frontal an der linken Seite erfasst und kam anschließend rechts neben der Spur in einem Graben entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Auch die Unfallverursacherin drehte sich mit ihrem Ford um 180 Grad und kam auf der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Beide Frauen wurden mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht

Beide Frauen wurden mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 64-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Beide Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die B 388 war am Montag bis 13.45 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Velden, Rupprechtsberg und Eberspoint. Sie leisteten technische Hilfeleistung und regelten den Verkehr.

Auch zwischen Hausham und Schliersee kam es am Montag zu einem Unfall: Auf der B307 am Ortsausgang von Hausham Richtung Schliersee zwischen dem Bahnübergang und der Agip-Tankstelle hat es gekracht. Zudem ist bei einem Unfall in Haar in der Nacht zum Montag ein Autofahrer (41) ums Leben gekommen. Die schnelle Hilfe einiger Passanten konnte den Mannnicht mehr retten.