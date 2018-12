Veranstaltungstipps in Bayern: Bummeln und Wandern am 4. Advent

An diesem vierten Adventswochenende ist in Bayern wieder viel geboten. Ob Bummeln, Wandern oder der Besuch in der Kirche - die Veranstaltungstipps der Woche.

München – Das vierte Adventswochenende steht vor der Tür. Wer sich vor dem Weihnachtsfest noch in die richtige Stimmung bringen will, für den gibt es am Wochenende viele Möglichkeiten und Veranstaltungen. Vom bezaubernden Weihnachtshaus, bis zur stimmungsvollen Fackelwanderung ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei.

Bummeln in Dorfen

In Dorfen im Landkreis Erding lädt eine Kombination aus Weihnachts- und Flohmarkt am Sonntag zwischen 8 und 17 Uhr zum gemütlichen Bummeln ein und bietet kurz vor Heiligabend noch einmal die Möglichkeit, Dekorationen und weihnachtliche Gestecke zu kaufen oder einfach nur die schöne Weihnachtsstimmung bei Punsch, Glühwein und Bratwurst zu genießen. Der Markt findet in der Dorfener Innenstadt am unteren Marktplatz statt.

Argets Deko-Paradies

Ein ganz besonderes Weihnachtserlebnis bekommen die Besucher des Weihnachtsstadls von Ulrike Jantzen in Arget im Landkreis München geboten. Die gelernte Dekorateurin und Innenarchitektin verwandelt Jahr für Jahr einen alten Kuhstall am Ortseingang von Arget in eine bunte und leuchtende Weihnachtsdekowelt. Jedes Jahr gibt es neue Ideen und Kreationen zu bewundern. Bis Samstag ist die Ausstellung in der Oberhamer Straße 2 von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Bischof liest Thoma

Fans von Ludwig Thoma kommen am Samstag um 17 Uhr in der neu geweihten Pfarrkirche St. Josef in Holzkirchen im Kreis München auf ihre Kosten. Dort liest Weihbischof Wolfgang Bischof die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma. In der mundartlichen Erzählung werden Bibelszenen in das bäuerlich-dörfliche Bayern im Jahr 1915 verlegt. Die musikalische Begleitung leitet Markus Eham. Unterstützt wird er von der Jugendkantorei der Münchner Dommusik. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden für die Pilgerstiftung St. Jakobus gebeten.

Fackelwanderung

Weihnachtlich und stimmungsvoll geht es bei der Waldweihnacht auf der Kochelbergalm bei Garmisch- Partenkirchen am Sonntag zu, die die evangelische Kirchengemeinde organisiert. Um 17.30 Uhr trifft man sich am Parkplatz des örtlichen Eisstadions, dann führt eine Wanderung mit Fackeln und Laternen auf die Kochelbergalm. Nach einem Gottesdienst können sich alle Teilnehmer bei Punsch, Glühwein und Kartoffelsuppe am offenen Feuer wärmen.

THOMAS BENEDIKT