Theatergruppe der JVA Straubing spielt den „Boandlkramerblues“ 

Mit der Theatergruppe der JVA Straubing dürfen einige Häftlinge einmal im Jahr ein Stück aufführen. Der Applaus des Publikums ist für sie wie Balsam für ihre Seelen. Denn auf der Bühne sind die Schwerverbrecher ein Stück weit frei.

Straubing – Das Licht geht aus. Eine Glocke läutet, die Musik setzt ein. Der Spot wird auf eine kleine Bank gerichtet. Isidor Birnbacher sitzt dort mit seiner Frau Margarete. Im Hintergrund wird sein bester Freund beerdigt. Isidor ist traurig. „Mit wem soll ich denn jetzt noch Karten spielen?“ Kurz darauf wird auch seine Frau vom Tod, dem Boandlkramer, besucht. Nun reicht es Isidor endgültig. Der Boandlkramer soll endlich ihn mit in den Himmel nehmen.

Auf den ersten Blick stehen auf der Bühne ganz normale Schauspieler, etwa eines Volks- oder Bauerntheaters. Doch zu dieser Bühne gelangt man nur durch ein großes Sicherheitstor. Die Darsteller sind Schwerverbrecher, Strafgefangene der Justizvollzugsanstalt Straubing. Die Bühne steht in der Mehrzweckhalle des Gefängnisgeländes. Einmal im Jahr führt der Theaterkurs der JVA ein Stück auf. Heuer ist es der „Boandlkramerblues“. Insgesamt beteiligen sich 20 Insassen an der etwas anderen Inszenierung des Brandner Kaspars. 14 davon stehen auf der Bühne, die anderen sind für das richtige Licht, den Ton sowie das Öffnen und Schließen des Vorhangs zuständig. Egal ob im Dirndl oder Engelskostüm, alle Rollen werden von Männern gespielt. Männer, von denen rund 80 Prozent wegen Mordes verurteilt wurden. So auch die beiden Hauptdarsteller.

+ JVA Straubing spielt den „Boandlkramerblues“: Rund 150 Gäste können pro Aufführung in die Mehrzweckhalle kommen. © mm

Christopher spielt Isidor. In seiner Trachtenjoppe, dem weißen Hemd und der Anzughose sieht er aus wie der nette Schwiegersohn von nebenan. Per Zufall ist der 33-Jährige zum Theater gekommen. Er hat nach einer Möglichkeit gesucht, seine Familie häufiger zu sehen – beim Theater kriegen die Häftlinge einen Sonderbesuch, wenn sich die Angehörigen das Stück ansehen. Vor fünf Jahren stand Christopher noch hinter der Bühne, jetzt verkörpert er eine der Hauptrollen. Und auch, wenn er noch keine Bühnen-Erfahrung hatte, macht es ihm richtig Spaß. „Aber es ist auch viel Arbeit, den Text zu lernen“, sagt der 33-Jährige. Er sitzt kurz vor der Premiere allerdings perfekt.

Ähnlich ist es bei Stefan. Er spielt den Boandlkramer und treibt im schwarzen Umhang und mit der weißer Langhaarperücke sein Unwesen. Stefan hat „draußen“ bereits 21 Jahre Theater gespielt. Seit fünf Jahren ist er nun im Knast-Ensemble dabei. Und auch er schlüpft nahezu perfekt in seine Rolle als Boandlkramer. „Ich bin doch kein Mörder“, sagt der Tod in einem Gespräch mit Isidor. In Wirklichkeit ist der 46-Jährige jedoch genau das.

Doch dass die Darsteller schlimme Taten begangen haben und Strafgefangene sind, merken die Zuschauer nicht. Es sind keine Männer mit unzähligen Tätowierungen oder aufgepumpten Körpern. Diese Männer lachen, haben Spaß am Theater. Sind aber auch konzentriert in ihren Rollen und hören aufmerksam zu, wenn der Regisseur Anweisungen gibt. In der Theatergruppe sind die Häftlinge einfach nur Schauspieler, Musiker oder Bühnentechniker.

Nur der Regisseur ist kein Häftling

Seit 19 Jahren ist Alfred G. Jurgasch Regisseur des Theaters. Er ist der einzige Nicht-Insasse des Ensembles. „Ich musste mich damals schon reinfinden“, sagt der 62-Jährige. „Die Umstände sind eben anders.“ Er darf den Darstellern keine Gegenstände in die Hand geben – auch wenn es nur ein Stück Papier ist. Die Probenzeiten sind fest geregelt. Zweimal wöchentlich trifft sich die Gruppe für eineinhalb Stunden. „Bis halb acht, dann ist Schluss“, sagt Jurgasch. Handy, Laptop und Tablet darf der Regisseur nicht mit zu Proben nehmen. Aber auch daran hat sich der 62-Jährige gewöhnt: „Letztlich ist das wie früher, als es noch keine Handys gab.“

Viele der Häftlinge kennt Jurgasch schon seit Jahren. Warum sie verurteilt wurden, steht für ihn nicht im Vordergrund. „Das ist für mich eine ganz normale Theatergruppe“, sagt er. Jeder wirkt authentisch, darf in seinem Dialekt sprechen. „So wie sie eben sind.“ Authentisch ist auch die Livemusik – eine Neuerung in diesem Jahr. Die Musiker haben viele der Texte selbst geschrieben. Schlagzeug, Bass, Keyboard, Klarinette und Saxophon beherrschen sie bestens.

Wer darf in der Theatergruppe mitmachen?

Theoretisch darf in der Theatergruppe jeder mitmachen. Doch ganz so einfach ist es für die Häftlinge nicht. Interessierte werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und auf Sicherheit überprüft. „Gefährliche Gefangene bekommen keine Erlaubnis“, erklärt Christopher. Etwas vorgefallen sei in der Theatergruppe noch nicht. „Das ist ein Vertrauen der Anstalt gegenüber uns Gefangenen“, sagt der 33-Jährige. „Und eine Chance“, wie Stefan ergänzt, „für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.“ Ein Zuckerschlecken ist das allerdings nicht. Jeder der Männer geht im Gefängnis einer Arbeit nach. Drucker, Schreiner, Schlosser. In ihrer Freizeit, nach der Arbeit, lernen sie Texte auswendig. Das Bühnenbild haben die Darsteller selbst gestaltet und auch um den Bühnenaufbau, bei dem ein Baugerüst sowie 40 Podien aufgebaut wurden, kümmerten sie sich selbst. Bei den Kostümen half die Schneiderei der JVA.

Rund 150 Gäste können pro Aufführung in die Mehrzweckhalle kommen. „Es gibt Leute, die kommen ins Theater, weil sie ein Gefängnis von innen sehen wollen“, erzählt Jurgasch. Andere wiederum würden diese Art des Theaters nie im Leben besuchen, weil sie Verbrechern nicht zujubeln wollen.

Für Häftlinge ist der Applaus etwas ganz Besonderes

Doch für die Häftlinge ist der Applaus etwas ganz Besonderes. Es ist das einzige Feedback, das sie von außen erhalten, erklärt der Regisseur. „Das ist Balsam für die Seele“, sagt Stefan. „Wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich ein Stück weit frei.“

Besonders stark ist dieses Gefühl bei der letzten Aufführung. Dann, wenn die Angehörigen im Publikum sitzen. Im Anschluss dürfen sie sogar an die Bühne kommen. Bei den anderen Aufführungen werden die Häftlinge, wenn die Zuschauer die Halle verlassen, sofort in einen Raum hinter der Bühne gebracht. „Nicht, dass einer von uns abhanden kommt“, sagt Stefan.

Tamara Scheid

